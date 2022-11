Partizan nije izdržao u Madridu - "stotka" Reala za pobjedu!

Argentinac Gabrijel Dek ubacio je svoj 15. poen za vođstvo Reala 101:92. Do kraja još minut i 40 sekundi i lopta za Špance...

Real na novom maksimalnom vođstvu, na osam i po minuta do kraja - 95:80

Partizan je ubacio osam trojki iz 12 pokušaja do početka druge četvrtine!

Džejms Naneli ubacio je čak 12 poena, Zek Ledej 9, a u poslednjim trenucima kvartala Danilo Anđušić dao je svoju drugu trojku, za vođstvo "plus 8".

Nema Partizan rešenje za Tavaresa, prelako dolazi do poena u reketu - 16:16.

20 : 00

Željko Obradović: Znamo ko je Real!

Željko Obradović imao je samo reči hvale na račun narednog protivnika.

"Real je ekipa napravljena da ima najveće moguće ambicije. Roster koji imaju, promena trenera koji je bio pomoćnik Pablu Lasu, godinama imamu igrače koji igraju zajedno, imaju automatizme i imaju mlade igrače koje su doveli, koji pokazaju ogromnu želji i koji su shvatili šta znači igrati za Real Madrid. Igramo protiv kandidata koji sigurno ima najveće moguće ambicije da ide na fajnal for, pokriveni su na svim mestima. Specifična su ekipa jer imaju igrača koji dominira tokom poslednjih nekoliko godina u evropskoh košarci, a to je Tavares i u odnosu na to treba pripremiti utakmicu", rekao je Željko.

Izvor: MN PRESS