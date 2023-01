UŽIVO PARTIZAN - MONAKO: Saša Obradović "probudio" goste, Panter u seriji, a Lesor u PROBLEMU!

Partizan u Areni dočekuje Monako.

Izvor: MN PRESS

Partizan dočekuje Monako u "Areni" i traži osmu evroligašku pobedu. Crno-beli su u seriji odličnih rezultata, ostvarili su šest trijumfa u nizu, od čega tri u elitnom takmičenju, pokušaće da iznenade jednog od favorita.

Tim Željka Obradovića pokazao je u prethodnim utakmicama da može da igra sa najjačima, savladao je Efes u Beogradu, pa Fenerbahče u Istanbulu i onda je za kraj godine obradovao svoje navijače trijumfom protiv minhenskog Bajerna. Glavni zadatak biće zaustavljanje prve zvezde tima Majka Džejmsa. "Nije samo Majk Džejms, on je izuzetan napadač, to nije ništa novo, svima je to jasno. Treba da bude timska odbrana, biće pojedini igrači zaduženi za njega, ali ga je teško zaustaviti jedan na jedan. Moraćemo da radimo neke stvari. Bez toga da zaboravimo ostale, nije samo Džejms, imaju kvalitet na svim pozicijama", rekao je Obradović u najavi meča.

