ZVEZDA POBIJEDILA U "RATU" SA PARTIZANOM! Vratila se iz mrtvih i ušla u finale Kupa - 150 MINUTA drame i haosa u Čairu!

Još pet mintua do kraja, Mitrović zakucava posle faula Lesora u napadu - 64:73!

Petrušev je preuzeo odgovornost, nalazi put do koša, a Obradović je uveo u igru Ledeja i pored četiri lične. Lazić je zatim odigrao savršenu odbranu na - 60:66.

21 : 56

ZVEZDINE MUKE U ŠUTU ZA TRI

Kada je statistika prvog poluvremena u pitanju Partizan šutira dobro za dva (10/15), uz odličan šut za tri (6/14), uz to ima 9 asistencija, 6 izgubljenih lopti i 15 skokova. Zvezda ima velike probleme sa šutevima, za dva (12/22), a za tri šutira 8 odsto - (1/11). Jedinu trojku dao je Lazić i to na početku meča. Uz to ima 17 skokova, 7 asistencija i 5 izgubljenih lopti.

Izvor: MN PRESS