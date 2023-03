CRVENA ZVEZDA - EFES UŽIVO: Kuva u Pioniru! Ataman na udaru Delija, Fakunda Kampaca su zbog ovoga čekali!

Zvezdin bek pogađa treću trojku, za dosad maksimalnih "plus 10" (55:45) u 23. minutu! Crveno-beli su potpuno preuzeli kontrolu i u ovim trenucima potpuno pritiskaju šampiona Evrope čvrstom odbranom.

Trener Efesa Ergin Ataman ne želi da da izjavu pod košem, već zove novinarsku ekipu da dođe do klupe Efesa. Nervozan je trener prvaka Evrolige i to nije skrivao u toku utakmice.

ZVEZDA: Vildoza 2, Kampaco 15 (3/3 za tri, 4 as), Mitrović 2, Dobrić 12 (2/4 za tri), Nedović 9 (2/3 za tri), Petrušev 1, Bentil 6. Timski: 11/19 za dva, 7/12 za tri, 6/10 sl. bacanja, 13 skokova (10-3), 13 asistencija, 2 ukradene, 3 izgubljene lopte.

Zvezda vodi 49:45 na 3,5 sekunde do kraja!

Na 34 sekunde pre poluvremena, trener Efesa Ergin Ataman tražio je posed za svoj tim, ali su sudije pogledale situaciju pre auta i potvrdile da je posed Zvezdin. "F**k you Ataman", skandira ceo Pionir treneru Efesa.

Kakva borba u Pioniru i kakva utakmica! Duško Ivanović sada zove tajm-aut nakon što je hrvatski centar zakucao za nerešeno - 40:40. Još tri minuta do poluvremena, a šteta što u prethodnom napadu zakucavanje Filipa Petruševa nije prošlo, već je stalo na obruču.

Argentinac je pogodio uzastopne trojke i vratio Zvezdu na poen minusa (27:28), ali onda je Efes ponovo udario svom snagom - Klajburn i Danston ekspresno su odveli Efes na "plus 8" (34:26), a Ivanović je morao da pozove tajm-aut.

Efes na prvom "TV tajm-autu" vodi 15:9, u 6. minutu utakmice. Ognjen Dobrić pogodio je prethodno trojku za Zvezdinih "minus 3" (7:10), ali su Bugrahan Tundžđer Žižić vratili gostima "plus 6"

"Igramo protiv ekipe koja je evropski prvak, kompletna su ekipa sa igračima koji igraju jedna na jedan, igraju pik en rol, odlično šutiraju… Mislim da u ovoj situaciji više sebe moramo da gledamo. Da igramo sa samopouzdanjem i agresivnošću koje smo imali ranije i onda da vidimo… Još imamo realne šanse za TOP 8, ovo iskreno kažem. Ali da bismo imali te realne šanse, moramo da počnemo da pobeđujemo. Teško je posle onakvog izdanja u Zagrebu koje smo imali. Svima je teško. Svesni smo toga, da je to prošlost i da pristup igri nikad više ne sme da se ponovi. Mi možemo da izgubimo, ali jedan igrač Zvezde mora da ima drugačiji pristup. I zbog naših navijača čiju veličinu još jednom moram da istaknem. Posle takvog poraza su nas podržali. Mislim da ponekad neko treba da te lupi malo šamarčinom, da se osvestiš, da vidiš gde si. A ne da si gore, nego da stojiš čvrtso na zemlji", rekao je trener Crvene zvezde Duško Ivanović.

18 : 46

Šampion Evrope bez Vasilija Micića

Srpski as Vasilije Micić neće moći da igra zbog povrede i to je na dan utakmice potvrdio i njegov agent Miodrag Miško Ražnatović. On je istom objavom "pecnuo" i pojedine medije koji su preneli da će Micić napustiti njegovu agenciju Beobasket i preći u "Vaserman"

