UŽIVO REAL MADRID - PARTIZAN: Željkov tim traži brejk u Španiji, kreće top8 faza Evrolige!

OVO SU MANE REALA

Nemanja Nenadić je sa Breoganom nedavno ubedljivo pobedio Real u ACB ligi (96:72), pa je u razgovoru za MONDO otkrio i kako je njegov tim to učinio i šta je bilo ključno.

"U tom meču koji smo dobili, mi smo ih napadali tako što smo izvlačili centre Tavaresa i Poarijea u pik en rolu. Čak i po dva-tri puta u jednom napadu, pravili smo višak i tako dolazili do lakih poena. Dali smo Realu 96 poena. Naša napadačka igra ne može da se uporedi sa Partizanom, ali je najveća prednost u tom meču bila strpljenje. Pazili smo da ne upadnemo u Realov ritam, spustili smo ih na 72 poena, nismo im dali priliku da dođu do lakih poena, 'sekli' smo ih faulovima, slali na liniju penala, probali smo da ih uvedemo u nervozu, teško je to uraditi protiv tako dobirh igrača, mada uvek može da se desi. Menjali smo dosta i odbranu, igrali zonu, takve promene smo pravili u defanzivi, dok je na drugoj strani strpljenje bilo ključ", rekao je Nenadić.

Izvor: Profimedia