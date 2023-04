PANTEROVA TROJKA ZA POBJEDU - U POSLJEDNJOJ SEKUNDI! Ovim ČUDESNIM košem je Partizan srušio Real Madrid! (VIDEO)

Pogledajte trojku Kevina Pantera za pobedu Partizana u Madridu

Kevin Panter dao je trojku za pobjedu Partizana u Madridu protiv Reala - i to u posljednjoj sekundi! Dok je vrijeme na semaforu otkucavalo kraj napada i utakmice, on se podigao na strašno težak šut, ali upravo takve on najčešće pogađa ove sezone. Pogledajte trojku kojom su crno-bijeli oduzeli prednost domaćeg terena "kraljevskom klubu" i najavili da će u Štark areni igrati za plasman na Fajnal-for u Kaunasu"