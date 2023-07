PEŠIĆ PRED KAMERAMA OBJAVIO SPISAK! Selektor progovorio o Jokiću, Miciću i otkazima: "Nikola je tek jutros rekao NE"

"Završio bih sa ako smem ne popravljamo li se mi? U srpskoj košarci. Odmah da znate da su najbolji deo srpske košarke igrači, a ja znam ko su igrači i njihove mane i vrline. Trenirao sam i debele i mršave i sa kratkim i dugim nogama i Holanđane i Australijance i tvrdim da su najbolji deo srpske košarke. Dobro je da znate šta Svetislav Pešić, selektor kaže, ne promeni li se ova košarka, svi ćemo biti srećni da se kvalifikujemo, Medalja neće biti. To dobro znate. Imamo situaciju u Srbiji da košarka postaje sredstvo za ciljeve, a nije cilj. Kada je bila cilj, bilo je rezultata u svim kategorijama. Sada je sredstvo. Smejaće nam se tek ovi levo od nas, a ka Italiji ako se nešto ne promeni..."

Evo, čak i predsednik je ubačen. Topić je već bio u prozorima, bio je na pripremama. Volimo ga, igrači ga vole, on je fantastičan dečko, da mu poželim oda iznese rezultate u NIšu na juniorskom Evropskom, da malo i tu neka medalja dođe. Biće teško. Završio bih sa ako smem ne popravljamo li se mi? U srpskoj košarci. Odmah da znate da su najbolji deo srpske košarke igrači, a ja znam ko su igrači i njihove mane i vrline", dodao je Pešić

"Na prvo pitanje već je dat odgovor, nema potrebe da se vratimo na tu temu. Što se stranaca tiče, ponavljam. U ovom trenutku nije potreba za strancima, jer na tim pozicijama na kojima bi trebalo da bude igrača, takvih nema. Jednog dana, kada? Ne znam. Sigurno će se desiti i u reprezentaciji Srbije, hoćemo li biti mi tu, verovatno ne. Ja sigurno neću biti kao trener tu. Biću u srpskoj košarci uvek. Nemam nikakav problem sa strancima u reprezentaciji. Ukoliko zadovoljavaju određene kriterijume. Identifikacija sa zemljom, životom u zemlji. Pitate me, a znate. Mi nismo sami na svetu, sve zemlje u okruženju igraju sa strancima, neke su promenile pet-šest stranaca. Sve, pa i najbolje koje su tu poptu Španaca, koji su najbolji po rezultatima, imaju ih i oni. Košarka je globalni sport, sve je moguće. Nismo takvog našli u ovom trenutku."

"Kuridža je sjajna osoba, sada je došlo vreme da mlađi preuzmu više odgovornosti. Tu je Simanić, Petrušev, tako da imamo Nikolu Jovića, to su igrači koji su tu. Nikada niko nije sličan. Pričali smo sa Markom, na način na koji je zaslužio"

"Negativan odgovor smo dobili danas pre podne. Sa njim imam odličnu saradnju, to je to", rekao je Pešić.

"Očekivanja su mi ista kao i kod seletkora, bilo bi neozbiljno sa moje strane da imam drugačija očekivanja od stručnog štaba." Očekivao sam da će Jokić i svi ovi igrači da igraju, ali oni nisu u mogućnosti da prisustvuju. Svako bi bio lud da ne priželjkuje medalju. I u jačim sastavima smo mislili i nadali se najboljem. Tako je i u ovom slučaju. Koji je to najbolji rezultat, zavisi od dosta stvari. Da budemo zdravi, a ostalo šta nam bog da..."

16 : 22

Šta ćemo sa plejem ako nema Jovića?

"Niko danas nema klasičnog plejmejkera, nije ni Vasa Micić klasični plejmejker. Dobra je stvar da je Avramović u punoj formi, apsolutno motivisan. Ja verujem u Avramovića, iskustvo Stefana Jovića, jer znamo kakav je on igrač. Ako njegova situacija u porodici bude u redu, biće tu. I porodica želi da on igra. Makro Gudurić je već pokazao da može da bude sjajan na toj poziciji, on je bio prvi plej Fenera cele sezone. Znate dobro Jaramaza, koliko može da uradi, šta je sve uradio prošle godine. Mi malo zaboravljamo", dodao je Pešić.