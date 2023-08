ON ZAMJENA? PA, MI NE BISMO BILI OVDJE BEZ NJEGA? Kari Pešić otkrio ko je lider Srbije iz sjene!

16 : 23

O Ristiću?

"Nije on baš ni zamena, mi znamo šta Dušan može da pokaže. On je to pokazao na svim mečevima. Da li bismo mi došli na SP i kvalifikovali se da nije bilo njega? To ne znamo! On je potpuno drugačiji od Milutinova i Petruševa, ali to je dobro. Voleli bismo da je malo bolji ispod koša, ali nama je Dušan jako važan igrač i on može mnogo bolje i on će to pokazati", rekao je on.

Izvor: Kurir/Dado Đilas