Pešić otkrio tajnu - ovako je sačuvao Taunsa! Izašao pa svima rekao: Nema Davidovac atletiku, ali ima...

"Gospodo mi smo na ovoj utakmici napravili 30 asistencija! Ovo je apsolutni rekord. Nećemo da padamo u nesvdest i da se hvalimo, ali to je nešto što se retko dešava i momcima treba čestitati", istakao je Pešić.

"Ko god da bude spremićemo se za njega kao i do sada. Najbolje moguće u najboljem mogućem načinu. Bogdan nam ništa nije rekao, ali drago nam je da je igrao dobro", istakao je Vanja,

16 : 27

Davidovac na Taunsu?

"Nemoguće je čuvati tako ejdnog ofanuzivno orjentisanog igrača. On je jedan sjajan 1 na 1 igrač, sa dobrim šutem, sa dobrom penetracijom. Mnogo ga je teško čuvati, kad još svi igraju za njega Mislim da je jedan dobar posao uradio ne samo Davidovac. KOšarku igraju visoki, mali, sa više i manje atletike... Ali ti neki imaju glavu! Davidovac je jedan vrlo inteligentan igrač, ima tu sposobnost predviđanja, može da predvidi situaciju i iz utakmice u utakmicu je bolji. To nas raduje. Kad igraš protiv jenog tako dobrg igrača moraš da menjjaš. Da menjaš odbranu na igraču. Videli smte da je 7-8 minuta na Tausa odigrao sjajno Milutinova. To je sve bilo dobro. 1 na 1 je važna odbrana, ali jo bitnije kako pomažu ostali igrači", kaže Pešić