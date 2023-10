Željko Obradović podigao ton: Aleksa, da ne bude sljedeća katastrofa

Autor Mladen Šolak

21 : 18 Obradović o Aleksi Avramoviću: Ima i loših stvari, pričam mu to! "Da se osvrnem na Aleksu, ima ogromnu energiju, doprinosi timu, uvek je pozitivan, a Aleksa ima i loših stvari. Pričamo o tome i nikad neću biti zadovoljan posle jednog meča, kako god da igrač odigra, jer je to moj posao, jer sam trener. Ako igrač oseti samozadovoljstvo, onda je sledeća utakmica katastrofa. Nastaviću da radim tako i to je stepenica koju mora da pređe ako želi da bude 'top, top' igrač", poručio je Željko Obradović. Izvor: Kurir/Nenad Kostić, Kurir/Nenad Kos

21 : 16 Obradović i Kaminskom i Doužeru "Kaminski počeo izvanredno, a onda naišao period u kojem odbrambeno nije radio kako smo se dogovorili, a posle toga je bila pogrešna komunikacija njegova sa ostalim igračima i tu je bilo dosta poena za Zvezdu. Pi-Džejov ulazak u prvom poluvremenu je bio loš i naravno da sam mu rekao, imamo individualne razgovore po ceo dan i zna šta očekujem od njega. Kao i Kaminski, i on je izuzetno pametan igrač, koji razume igru i zato mi je teže kad ga gledam na terenu kako nema agresivnost, pre svega u napadu. Na sreću, u drugom delu je to uradio, bio agresivniji. Dao sam mu loptu, zvao sam napad za njega, nije odigrao dobro, ali je posle toga tražio da ponovimo napad, to je pravi pristup i želimo da tako nastavimo", rekao je Obradović

21 : 14 Željko podigao ton! Da li bi Dubai mogao da postane deo Evrolige, kakvo je njegovo mišljenje? Obradović je podigao taj ton. "Moje mišljenje je da nazovete direktora ABA lige i sve koji su vam pričali, pošto nemam pojma o čemu se radi. Zamislite da se bavim još time da li će Dubai da igra. Izvinite što ovako komentarišem, ali ovo je najiskrenije. Prvi put čujem. Stvarno se izvinjavam što sam ovako komentarisao. Isključivo sam fokusiran na svoj tim. Na prošloj konferenciji bilo je pitanje o novom igraču. Nemam vremena! Shvatate šta znači igrati dva derbija u četiri dana? A posle toga Baskonija, pa Split, treba da se bavimo organizacijom puta... Stvarno se izvinjavam što sam odgovorio kako sam odgovorio" Izvor: Kurir/Nenad Kostić, Kurir/Nenad Kos

21 : 12 "Hvala Alenu i Kevinu" "Alen Smailagić nije trenirao zadnji trneng, jutros je došao pre dmeč da ga fizioterapeuti osposobe i igrao je 17 minuta. Kevina bole obe noge, sutra će ići da snimi, ne znamo u kakvom je stanju. To je važno i hvala im na tome", rekao je Obradović. "Kad se pogledaju minutaža, poeni, statistika, ovo je timska pobeda i to me raduje i mislim da ovakva pobeda treba da nam da samopouzdanje, da moramo da se vratimo na način na koji smo igrali. Prvi put smo se večeras vratili na procente koje smo imali prošle sezone. Do ove utakmice šutirali smo katastrofalno u Evroligi, a za to je uvek prvi razlog što uzimaš loše šuteve". Izvor: Kurir/Nenad Kos

21 : 10 "Imali su šta da vide na utakmici" "Probali smo da promenimo pre svega odbranu i da u napadu radimo stvari koje su bile inače postavljene pred meč, sa jasnim planom gde i kako da napadamo. Igrali smo sa četiri mala, promenili odbranu, igrali mnogo agresivnije i to nam je dalo rezultat. Ovakva utakmica je sve što je lepota košarke. Bilo je lepih momenata i na našoj strani i na strani Zvezde, u fantastičnoj atmosferi. Imao sam goste iz raznoraznih zemalja i imali su šta da vide, pre svega kvalitetnu utakmicu", rekao je Obradović.

21 : 09 "U svakom trenutku ponavljam to" "Dominirali smo u prvoj četvrtini i skoro čitavo prvo poluvreme, a onda smo prestali da igramo pametno, što je bila odlika u tom periodu. Posle toga su se ispoljile stvari koje nam se događaju iz meča u meč. To je situacija kad nisi u bonusu i primaš lake poene. Svaki video, svaki trening, svaki tajm-aut pričamo o tome, svaki trenutak na treningu je posvećen tome, najbitnijim stvarima. Glavni problem što se Zvezda vratila je bilo to što nismo koristili faulove u situacijama kada nismo bili u bonusu. To su situacije 'jedan na jedan' i mismeč pod košem, gde je veoma lako napraviti faul, a onda smo prestali da igramo i u napadu, krenuli smo da soliramo i to je bio razlog što se Zvezda vratila. Igrala je izvanredno, a mi smo uspeli da okrenemo, to je taj kvalitet koji pominjete. Prilagodili smo se, igrali sa četiri 'mala', promenili odbranu i to nam je dalo rezultat. Ovakvu utakmicu odlučujuću i slobodna bacanja, gde smo mi u završnici pogađali, a Zvezda nije. Uspeli smo da se vratimo u najtežem mogućem trenutku, hvala navijačima i čestitam igračima na pobedi, ovo je psihološki bilo veoma, veoma važno za nas"

21 : 06 Prva poruka Željka Obradovića "Velika utakmica, neverovatna pobeda, dobro izdanje mog tima, hvala navijačima na sjajnoj podršci", rekao je Obradović posle meča. Izvor: Kurir/Nenad Kostić, Kurir/Nenad Kos

21 : 03 "Imali smo samo tri treninga" "Odbrana u trećoj četvrtini bila je jako loša, počeli smo jako loše, pokušali smo da se vratimo i uspeli, što nije lako pred njegovim navijačima. Izdanje Jaga Dos Santosa bilo je dobro, kao i ostalih, ima stvari u kojima možemo da gradimo našu igru. Drago mi je kako smo reagovali, zadovoljan sam kako je tim igrao odbranu... Nažalost, imali smo samo tri treninga - jedan pred meč sa FMP-om, drugi nakon i jedan pred meč sa Partizanom", dodao je Sferopulos Izvor: MN PRESS

21 : 03 Da li je slično kao u Grčkoj? "Bila je uzbudljiva atmosfera, volim da igram u ovakvom ambijentu. Dva velika tima, veliki rivali, kao i u Srbiji, Grčkoj i u Izraelu, gde sam takođe radio. Atmosfera je bila fanatična i sa moje tačke gledišta, svi navijači mogu da budu fanatični, ali ne želimo da vidimo nasilje na terenu - u svakoj državi, ne ovde. Ne mislim da je ovde bilo nešto loše, već nasilje treba ostaviti van sporta. Na kraju dana, košarka je samo igra", rekao je Sferopulos.

21 : 00 Obraćanje Janisa Sferopulosa! "Hoću da čestitam našim igračima jer način na koji smo igrali bio je dobar. za nas je bilo veoma važno da dođemo ovde i da imamo samo tri dana da bismo imali dobar nastup. igrali smo dosta dobro sem poslednjeg dela utakmice. nije lako igračima da se prilagode igri u tranziciji". "Ključni momenat bio je u poslednjoj četvrtini, kada smo izgubili koncentraciju i dozvoljavali lake poene, lako smo gubili loptu u napadu, dozvolili smo rivalu da postigne 35 poena u poslednjoj četvrtini, na kraju smo ih faulirali, slali na liniju penala. Rezultat naravno nije dobar, hteli smo pobedu, ima dosta d obrih stvari iz utakmice i procedura je dok promenimo filozofiju. Razočarani smo porazom, ali bilo je pozitivnih stvari koje nam daju dobru nadu za budućnost. Moramo da nastavimo da naporno radimo, očekuje nas još jedna važna utakmica u ponedeljak. Pričaćemo sa igračima o greškama, šta nismo radili dobro i doći ćemo ovde da odigramo još jednu važnu utakmicu. Čestitam Partizanu pobedu i čestitam i mojim igračima na tome šta su uradili večeras. Bila je dobra košarka i derbi danas kao i oni prethodni pokazao je da u Srbiji postoje dve ekipe koje igraju jako dobru košarku i da su među najboljim timovima u Evropi" Izvor: MONDO/Uroš Arsić

20 : 38 Ovako izgleda tabela!



Standings provided by

Standings provided by Sofascore

20 : 37 Tu je bio i on - Novak Đoković! U društvu supruge Jelene Đoković i sina Stefana, koji je nosio Partizanov dres, večiti derbi gledao je i Novak Đoković Izvor: MN PRESS