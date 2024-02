CRVENA ZVEZDA: Lazarević, Teodosić 16 (5sk, 5 as), Hanga 6, Davidovac 5, Mitrović 8 (6sk), Lazić 8, Bolomboj 14 (5sk), Ilić, Nedović 9 (3as), Gedraitis 17, Kostić, Dos Santos 2 (5as)

Zek Ledej daje trojku za povratak Partizana - 60:56, a onda je Mitrović poentirao uz faul i sada je 62:56. Kevin Panter je fauliran i poentira sa penala, a onda Nedoviću Teodosić kreira siguru poziciji i on daje trpojku.

Kevin Panter je sa 18 poena predvodio svoj tim do vođstva, a Naneli i Ledej su dodali po šest poena. Kaminski, Doužer i Koprivica imaju po četiri,

A to je Pi Džej Doužer! Napravio je tri lične greške i to dve na samom kraju poluvremena. jednu prilično nepotrebno. Moraće jedan od lidera tima da se pripazi u drugom delu igre.

Gedraitis je došao do novih poena sa penala 43:41, ali Ledej vraća vođstvo trojkom - 44:43.

Gedraitis pogađa trojku za 41:39, a posle izgubljene lopte i faula Doužera sada je nerešeno - 41:41. Doužer je nastavio sa greškama kada je izgubio loptu, a onda je napravio i faul. I to treći!

Poeni ispod koša sa obe strane - 34:28, a onda je Doužer poentira iz koraka iz poludistance. Teodosić uspeva da trojkom vrati Zvezdu na 36:31, ali je to odmah vratio Panter - 39:31.

20 : 38

"Ono što je osnovno da je publika pola pola i to je bolje nego u "Areni" kada je jedna publika i to nije onako.... Nisu igrali bogzna kako ni jedni ni drugi. Bili su ubedljivi, ali igra me nije impresionirala. Treneri i igrači su razmišljali samo o finalu", rekao je Đurović.

Izvor: TV Arena sport

