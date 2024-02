Zvezda i Partizan igraju za pehar: Željka bolji glava zbog centra, Sferopulos gleda u Tea...

Finale Kupa Radivoja Koraća koje je na programu večeras moglo bi da bude prekretnica sezone. Zato Crvenoj zvezdi i Partizanu ovaj meč znači više od derbija i od trofeja!

Gorjeće Niš, pošto se u hali "Čair" od 21 čas igra finale Kupa Radivoja Koraća. Prošle godine smo vječiti derbi gledali u polufinalu, a sada će se dva najveća rivala sastati u borbi za trofej. To garantuje pune tribine, mnogo vatre, ali i sigurno sjajnu košarku.

Znaju ovakvi mečevi da budu nervozni, sa puno faulova, da traju i po tri sata, ali uzbuđenja nikada ne fali. Morali su i Željko Obradović i Janis Sferopulos zbog propozicija takmičenja da se odreknu nekih igrača, s obzirom na to da su dozvoljena samo četiri stranca u sastavu. Ali, prvo, gdje gledati meč?

GDJE JE PRENOS?

Kao i do sada u Kupu Radivoja Koraća moći ćete uživo da pratite prenos teksutalno na MONDU. Što se tiče televizijskog prenosa on će biti realizovan na "Areni sport", na Arena sport 1 Premium.

PUT? PREKO KLS-A DO PEHARA!

Oba tima su imala jako zanimljiv put do finala ove godine. Partizan je odigrao sigurno najljepšu utakmicu kupa do sada pošto se u četvrtfinalu sastao sa drugoligašem Hercegovcem iz Gajdobre. Zatim su crno-bijeli imali meč sa Vojvodinom, liderom KLS-a koja je uspjela da iznenadi sastav Mege u polufinalu. Što se tiče Crvene zvezde protiv FMP-a nije to baš izgledalo onako kako su se navijači nadali, ali je pobjeda došla. A zatim je lako došla pobjeda protiv Čačka 94 koji je šokirao Borac u čačanskom derbiju u prvom meču.

ZVEZDA BRANI TROFEJ SA TEOM!

Crvena zvezda se "odrekla" Džavontea Smarta, Majka Tobija i Fredija Gilespija za ovaj kup, a mnogo veći problem je to što nema Nikole Topića i što su Miloš Teodosić i Branko Lazić roviti. Ipak vidjeli smo ih u sastavu na prošlom meču i sigurno je da će imati veliku ulogu u ovom finalu. Jedan da ofanzivno diriguje timom, jedan da bude "zalijepljen" na Kevina Pantera i najbolje spoljne napadače rivala. Biće zanimljiva i bitka pod košem jer je tu prilično ranjiv Partizan s obzirom na posljednje vijesti koje smo dobili pred finalni meč.

PARTIZAN JURI TROFEJ, ALI IMA I LOŠE VIJESTI!

Željko Obradović je pred ovaj meč naglasio da je teško da će Alen Smailagić biti u sastavu. Uz to što je jedan od stranaca na koje se ne računa Bruno Kaboklo crno-bijeli na pozicijama pod košem ostaju sa Frenkom Kaminskim i Balšom Koprivicom na petici i Zekom Ledejom i Tristanom Vukčevićem na četvorkama. Vidjećemo hoće li to biti dovoljno da se zaustave Bolomboj i Mitrović prije svega i tu crno-bijeli uz standardno odličnog Ledeja u derbijima traže još bar jednog raspoloženog. Spolja će mnogo zavisiti od Kevina Pantera i Pi Džeja Doužera, a moraće crno-bijeli kako sa poludistance tako i sa linije za tri poena.

KO UZIMA TROFEJ?

Prošle godine je Crvena zvezda pobijedila Partizan u polufinalu kupa, sada Partizan želi da se osveti i to trijumfom u meču za titulu. Oba tima nisu blistala u Evroligi u posljednje vrijeme i pehar ovdje bi im donio dodatnu energiju za nastavak sezone i jak finiš.

