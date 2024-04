IGOKEA - PARTIZAN UŽIVO: Željko Obradović zamenio ceo tim!

17 : 50

Poruka Željka Obradovića

"Pred nama je druga utakmica protiv Igokee. Imali smo nekoliko dana da se posvetimo njenoj pripremi i da u Laktaše krenemo sa nepromenjenom ambicijom, a to je završetak ove serije već sutra. Ekipa Igokee je pokazala da je u stanju da igra na visokom nivou i samo uz maksimalno poštovanje domaćeg tima i visok nivo koncentracije mi možemo do pobede. Nadam se i da će nam naši navijači pružiti podršku na isti način kao i svaki put do sada u Laktašima", naglasio je Obradović.

Izvor: Youtube/ BC Partizan TV /Printscreen