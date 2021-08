Odbojkašice bez snage - ostaje borba za bronzu! Amerikanke igrale kao u transu, Srpkinje daleko od svog nivoa!

Ali, umjesto toga Amerikanke dolaze do dva poena i Terzić zove novi tajm-aut.

Tu smo, opet na dva poena razlike, samo kada bismo došli do tog izjednačenja koje čekamo cijelu utakmicu...

To je ta energija koja nas je krasila!

Amerikanke su upornije i svaki poen igraju do kraja, pa se nama desilo i da proslavimo prije nego što je akcija završena, što su one iskoristile... Opet četiri razlike.

Veliki problemi na servisu, igri, bloku, previše grešaka, a za to vreme srpske protivnice skoro pa bez greške, nosi ih energija i poljuljano samopouzdanje djevojaka iz Srbije.

Taman kada su srpske djevojke uspjele da priđu na dva poena razlike, uspijevaju Amerikanke da vežu nekoliko dobrih napada preko Drus. Odlučio je Terzić da promijeni i uvede Blagojević koja će, nadamo se, doprinijeti u prijemu lopte. To je veliki problem za sada.

"Imamo ih bez problema, samo da radimo one naše stvari", smirenim glasom dodao je selektor Srbije koji dobro zna da mogu srpske djevojke dosta bolje od ovoga.

Imamo velikih problema u prijemu i to za sada koriste Amerikanke na sjajan način...

Ovo što se dešavalo na kraju seta je najava da srpske djevojke polako dolaze do prave igre...

6 : 22

15:23 - PUNO GREŠAKA...

Srpske odbojkašice na dva poena od gubitka prvog seta, ali ne smije to da nas pokoleba. Mogu ove djevojke mnogo više... Pokazale su to više puta do sada!