UŽIVO - NOVAK ĐOKOVIĆ SE OBRAĆA SRBIJI: Najbolji na svetu otvoreno - "Pisao mi je 45 minuta posle finala!"

20 : 50 Da li bi sve ovo moglo da uspori njegovu veliku karijeru? "Biram da se usredsredim na stvari koje sam već ostvario. jer ostvario sam mnogo toga. Biram da budem zahvalan na tome. Jer sam beležio neke izvanredne rezultate koji su ušli u istoriju. Ne sagledavam stvari u deficitu, već sam zadovoljan onim što sam do sada ostvario. Ne znam šta nosi budućnost. Nadam se najboljem. Ima vremena, slažem se, volim i dalje ovaj sport. Zaista."

20 : 48 Da li će se vakcinisati? "Držim otvoren um. Sve je u životu moguće, videćemo kako će se odvijati situacija. Trenutno sam odlučio da ne uradim to. Spreman sam na sve posledice da ih snosim, to je moja svesna odluka. Zaključio sam da je tako bolje za mene."

20 : 48 Na kojim turnirima će igrati? "Trenutno sam u takvoj situaciji da to ne zavisi od mene već od zemalja. U ovom trenutku znam da mogu da igram u Dubaiju, moj prvi turnir ove sezone. Uzbuđen sam i vrednom treniram. Imam najveću želju da nastupam na grend slemovima i svim ostalim turnirima. Pravila se stalno menjaju. Otvorenog sam uma i nisam isključiv ni u čemu. Trudim se da razumem ovu situaciju oko pandemije i trudim se da kao profesionalni sportista, da se stvarno trostruko proveri bilo šta što ulazi u moj organizam. Ako se nešto i pola procenta promeni, ja to osećam. Svaka promena može da proizvede i dobre i loše rezultate na tom nivou. Ja sam samo obazriv pre nego što donesem bilo kakvu odluku. Biću spreman i željan da nastavim sa svojom teniskom karijerom."

20 : 45 "Nazivali su me raznim imenima" "Uvek sam se zalagao i podržavam potpunu nezavisnost i autonomiju za svakog čoveka. Da svaki čovek ima slobodu da donosi odluke za koje smatra da su najbolje za njega i njegovo zdravlje. Ne ulazim u politiku bilo koje zemlje niti želim da komentarišem. Ne dopada mi se što me etiketiraju i stavljaju u kategorije sa određenim inicijativama. Nikad nisam govorio da pripadam tim zajednicama, uvek sam se trudio da poštujem svačiji izbor. I nadam se da ljudi mogu da poštuju moj izbor." Da li ga vređa kad ga zovu "Novaks"? "Nazivaju me raznim imenima, ne samo sada, već i tokom cele karijere. Uvek ima onih koji vas podržavaju i koji vas ne podržavaju."

20 : 42 O sukobu sa ATP i organizaciji PTPA "Nisam ja ušao u konfrontaciju sa ATP-om. Nemam ništa protiv njih kao organizacije igrača, iz ugla PTPA. Ta organizacija koju smo osnovali mora da postoji, nezavisno da li ATP ili WTA podržava. Ovo nije ideja koja se rodila juče, to je projekat 30-40 godina unazad. Mnogi su probali da naprave tu organizaciju i nisu uspeli iz različitih razloga. Mi smo u tome uspeli. Razumem da je naišlo na otpor u ATP jer su se osećali možda ugroženim u nekom smislu. ATP jeste svetska teniska najveća organizacija za muški tenis, i oni postoje u ovom trenutku kao glavno regulatorno telo." "Ja njih poštujem jer sam i sam član kad učestvujem na ATP turnirima. Nisam pomislio šta mi ovo treba. Iako su mi drugi skretali pažnju da sad nije vreme za to, zbog moje karijere i neke moje mirnoće, da moj um i pažnja budu usmereni na teren. I nikad nije trenutak, i uvek je trenutak - to je takva situacija. Osetio sam zajedno sa Pospišilom da je pravi momenat da se ujedinimo i uspeli smo to da uradimo. Imamo podršku sada nekoliko stotina igrača i igračica. Radimo na sistematizaciji svega. Upravo je jedan od razloga taj da se proširi količina tenisera i teniserki koji mogu da žive od ovog sporta. Malo ljudi zna o tome. Svi pričaju o nagradnim fondovima nas igrača iz vrha, a niko o tome da 150-200 igrača može da živi od ovog sporta. A ovo je treći najglobalniji i najpopularniji sport na svetu."

20 : 38 O komentarima drugih tenisera o njegovoj situaciji u Melburnu Viktora Troickog nije iznenadilo gromoglasno ćutanje tenisera o svemu. Šta Novak misli o tome? "Izuzetno poštujem svoje kolege i imam razumevanje zašto su neki odlučili da se ne oglase, neki su odlučili da me kritikuju i možda osude način na koji sam ušao u zemlju, misleći da sam postupio nelegalno. Želeo bih da su možda imali mogućnost ili želju da mene kontaktiraju, da sačekaju drugu stranu priče, pre nego što su izašli preuranjeno... Ali opet razumem da je teška situacija, kad je tolika pažnja sportskih i nesportskih medija bila usmerena upravo u Australiju. Dobijali su puno pitanja vezano za mene kada su oni samo želeli da pričaju o sebi i svojim pripremama za turnir. U skladu sa tim, imam razumevanja čak i za one koji su negativno pričali o meni. Od onih drugih, Kirjos me najviše iznenadio. Imali smo mnogo nerazumevanja pre, ali prijatno me je iznenadio. ZUahvalio sam se i njemu i svim ostalim teniserima, Medvedevu, Zverevu, Alize Korne, i drugi koje sad ne spominjem. Ima dosta njih od kojih sam dobio lične poruke, a nisu pričali u medijima. I to opet razumem."

20 : 34 Zašto nije ranije pričao o svemu u Australiji "Jeste jedna jedinstvena situacija koje nisam doživeo u životu ranije. Iako sam imao puno intervjua u svom životu, susreta sa svim vrstama medija... Osećam se poprilično lagodno da razgovaram. mediji su jako bitni za moj sport, jer mediji donose pažnju i čine sport tako popularnim i globalnim. Ali ova situacija je drugačija i nije mi prijatno nikako, da pratim sve što se piše. Upravo zato sam želeo priliku da ispričam svoju verziju priče i svega što se dogodilo. Zašto nisam ranije pričao? Poštovao sam sudske procese i Australijan open i moje kolege. Žao mi je što sam odvukao toliko pažnje sa tenisa i turnira na sebe. Nisam to želeo da se dogodi."

20 : 31 Da li bi osvojio 10. Australijan open? "Ništa u životu nije garantovano. S obzirom na istorijske rezultate u Melburnu, sviđale su mi se moje šanse ovog Australijan opena. Svaki put kad tamo zakoračim, osećam se kao da sam u svom dvorištu. Toliko mi je lep osećaj. Iz poštovanja prema Nadalu i ostalim igračima, ne bih se usudio da kažem da bih osvojio. Ali da sam imao dobre šanse, ne sumnjam da jesam." Izvor: Profimedia/YouTube/Independent/Printscreen

20 : 30 "Bio sam spreman da igram" "Bila su neka četiri dana između dva sudska procesa. Hteo sam tad da nadoknadim ono što sam izgubio kad nisam mogao da se krećem. Sva pažnja je bila usredsređena na pripreme za Australijan open. Žreb je već bio odrađen, mentalno sam bio spreman da učestvujem. Nisam se oglašavao za javnost, nije bio sazreo trenutak... Nažalost, epilog je svima poznat, bila mi je ukinuta i poništena viza još jednom. Morao sam opet u pritvor i većinu vremena sam bio u advokatskim kancelarijama. Morao sam da budem deportovan i da se pomirim sa činjenicom da ne mogu da učestvujem na turniru."

20 : 28 O podršci u Melburnu "Te molitve i podršku sam izuzetno osećao. Pogled moje sobe nije bio prema tom glavnom delu gde su se naši ljudi okupljali, ali sam ih čuo. Puno su sati provodili ispred. Samim tim, pružali su mi podršku i ljubav koja mi je davala snagu. Zahvalan sam na toj podršci i iz Srbije, regiona i sveta. Jedan od najvećih razloga zašto želim da se vratim u Australiju jer želim i njima lično da se zahvalim, na slobodi, lice u lice."

20 : 26 "Nije moja pozicija da komentarišem politiku bilo koje zemlje. Ali s obzirom da sam i sam odrastao ovde u doba kad je bilo puno izbeglica i mnogo ljudi je izgubilo dom niti su imali hranu na stolu, i dan-danas ima puno takvih ljudi. To je jedan sveopšti problem za sve nas na ovom svetu i to stvarno ne bi smelo da se dešava u 21. veku, da toliko ljudi nema svoja prava i slobodu."

20 : 25 O imigracionom hotelu i dolasku u Australiju "Važno je uzeti u obzir činjenicu da u ovakvim situacijama, pravila su ista za svakog. Pravila su mi bila jasna od početka. Pravila sam poštovao i pratio. Nisam iskoristio svoj privilegovani status kao najboljeg igrača sveta da bih ne daj Bože na silu ušao u njihovu zemlju." O imigracionom hotelu u kom je boravio "Ne bih se mnogo zadržavao na uslove. Teški su uslovi, nisam ništa slično doživeo u svom životu, ali takva je situacija bila. Nisam razgovarao sa tim ljudima tamo, na njih bi se više osvrnuo. Oni su tamo zatvoreni već devet godina, neki od njih. Mojih sedam dana je stvarno ništa. Želeo sam da imam mogućnost da se vidim s njima, ali to je zabranjeno. Zabranjeno je izaći iz te sobe. Izuzetno je njima teško i to je jedan globalni problem. Nadam se da ćemo globalno svi moći da pronađemo rešenje. Ipak su to ljudi koji zaslužuju prava."

20 : 22 "Bilo je kako je moralo biti" "Vaspitavan sam u domu i kulturu gde se vrednuje iskrenost. Tako sam i postupio. Svestan sam da uoči odlaska u Australiju, dva tri meseca se moje ime provlačilo u medijima za koga se nagađalo da nisam vakcinisan. Trudio sam se da zadržim svoj stav i status o vakcinaciji privatnim. Jer to je moja stvar. Nisam mislio da ću o tome morati da pričam javno da bih morao da igram tenis. Kad sam odlazio za Australiju, rešio sam da to objavim sa slikom sa aerodroma. Uradio sam jer sam hteo da budem transparentan i da razumeju zašto i na osnovu čega dolazim. Moj dolazak je bio neizvestan. Ne žalim zbog toga. Da li bi stvari izgledale drugačije da to nisam uradio, to već ne znam. Bilo je kako je moralo biti."

20 : 20 Da li je imao dilemu da li da ide u Australiju? "Nisam imao dilemu, ja sam znao da ne mogu da idem. Bio sam spreman da ne idem. Do trenutka kad mi se ukazala prilika za medicinsko izuzeće. I svi igrači su dobili tu mogućnost, da postoji mogućnost aplikacije za to. Morali ste da prođete proceduru, priložite medicinske dokumente, kako biste bili deo procesa. Bitno je reći da su dva nezavisna medicinska panela analizirali dokumentaciju anonimno. Nisu znali da sam ja u pitanju. Ne hvatajte me za reč, ali znam da je uručeno više od 20 medicinskih izuzeća. Što se tiče mog izuzeća, nevakcinisan status i skorašnja infekcija virusom i određeni nivo antitela, imali smo nas troje. Jedan hrvatski trener i češka teniserka, ušli su u Australiju 10 dana pre mene. Dakle nije bilo nikakvih problema, ali se on odjednom stvorio kad sam ja došao. Onda su i njima ukinuli vize i morali su i oni da budu deportovani." Izvor: RTS/Screenshot

20 : 18 "Postavio sam se sebično, priznajem" Novak je govorio o intervjuu za "L'Ekip", koji je uradio kad je već bio pozitivan na korona virus. "To je bila greška i ne poričem. Imam svoje razloge zašto sam prihvatio da uradim intervju. Imam odnos sa gospodinom Frenkom, on je mnogo duže u tenisu nego što sam ja i jedan je od najuglednijih novinara je. I ta nagrada mi jako znači, zbog statusa "L'Ekipa" u tom teniskom društvu. Prosto, bila mi je mnogo značajna nagrada. Dogovorili smo se ranije za taj intervju baš tog dana, jer smo to odlagali neko vreme. Ja sam saznao za pozitivan PCR test dan pre njegovog dolaska. Razmišljao sam i odlučio sam kako sam odlučio. Imali smo fizičku distancu, kada sam se slikao imao bio sam udaljen nekoliko metara. Niko se nije zarazio. On je posle potvrdio da sam poštovao distancu. Ali opet, da je greška i da sam se postavio sebično, priznajem i ne bežim od toga."

20 : 15 Kako se zarazio posle utakmice Zvezda - Barselona "I mene je iznenadila izjava Mirotića. Ne trudim se da budem lažno skroman, ne vidim sebe kroz tu prizmu. Smatram sebe jednakim sa svim ljudima. I tako se i ponašam. Nikola je izvanredan čovek. Dugo godina imamo sjajan odnos. Bilo mi je drago što sam mogao da tog dana podržim klub koji volim, Crvenu zvezdu, kao i Nikolu koji je došao sa velikom Barselonom." Ispostavilo se da je jedan igrač Barselone bio pozitivan na koronu nakon te utakmice. "Jeste, bio sam na raznim događajima tih dana. Kad sam dobio tu vest, naredni dan sam odradio PCR test, iako nisam imao simptome. Uradio sam antigenski test istog dana i narednog dana, pred događaj sa decom. Antigenski test je bio negativan i zato što nisam imao simptome, uručio sam nagrade deci iz TSS. Čekao sam rezultate PCR testa i video tek nekih sat-sat i po nakon tog događaja. Ne bih sebe stavio u tu poziciju da sam znao da sam pozitivan. Taj negativan test mi je dao dovoljnu jasnoću situacije da mogu da prisustvujem. Za PCR test se obično čeka 24 sata, i jako često ih radim svuda po svetu. Skoro svaki dan. Pošto mnogi testovi pokazuju da jesi, pa da nisi pozitivan, zato sam radio dupli test. Nisam imao nikakve simptome, tako je."

20 : 08 "Medvedev mi je pisao 45 minuta posle finala" "Danil je izuzetno dobar momak i sa njim sam oduvek imao sjajan odnos, pun poštovanja. On je jako cenio to što sam njemu pomogao kad je bio junior. Često boravi u Kanu i kad se probijao u seniorske vode, dosta smo trenirali. Davao sam savete i odgovarao sam na njegova pitanja. Jednom smo leteli zajedno na Dejvis kup kad smo igrali u Nišu, Srbija - Rusija, bio je sa mnom u avionu i bio je jako zahvalan na tome. Postali smo veliki rivali u proteklih 15 meseci smo imali dosta velikih duela. On je 45 minuta nakon završetka meča poslao meni poruku. To me je iznenadilo. Ne bih da kažem šta mi je pisao, to je ipak privatno. U svakom slučaju je bila podrška i od njega meni i obrnuto. Ono što mi se jako dopada je to što je autentičan i svoj, ne ustručava se da kaže ono što zaista misli. To će mnogima smetati, nije uvek politički korektan, ali se ja poistovećujem s njim." Izvor: Profimedia

20 : 05 "Nisam hteo da gledam finale Australijan opena" "Nije mi bilo lako, želeo sam da budem u finalu. Zbog okolnosti sam morao da pratim finale, ali nisam želeo. Kad ispadnem s nekog turnira ili ne igram, nemam toliko naviku da pratim mečeve. Pogotovo sada u ovoj situaciji. Ali, s obzirom da su supruga i sin navijali za svoje igrače na tom meču, morao sam da gledam sa njima. Nisam sve vreme, dug je meč bio, ali bilo mi je vrlo interesantno posmatrajući njih dvoje koji su navijali. Nisam navijao, bio sam neutralan. Ko god da je pobedio, ja sam na neki način izgubio. Želeo sam da budem na terenu i samo sam onda hteo da se distanciram od prevelike emotivne umešanosti u meč. Supruga i sin su imali svoje navijačke pozicije pa je to bilo interesantno." Izvor: RTS/Screenshot

20 : 03 Posetio zavičaj u Crnoj Gori "Imao sam sreće da januar u svojoj karijeri uglavnom provodim u Australiji, jer sam imao toliko uspešnih turnira baš tamo. Ali ovog puta su se otvorile 2-3 nedelje i imao sam mogućnost da obiđem zavičaj i korene u Crnoj Gori. Obišao sam i Jasenovo polje, gde je bila naša porodična kuća. Imao sam čast i privilegiju da sedim u društvu mitropolita Joanikija u manastiru Ostrog, jednog od najsvetijih mesta u srpskoj pravoslavnoj veri. Imao sam priliku da i na dan Svetog Save provedem vreme sa patrijarhom Porfirijom. Tražio sam da se malo sklonim od svega."

20 : 02 "Želim da se vratim u Australiju" "Uvek ću Melburn pamtiti po lepim stvarima. Mnogo nezaboravnih stvari, teniskih, ali i ličnih, doživeo sam u toj zemlji. I nezavisno od ovoga, nemam ništa protiv naroda Australije. Imam jako lepu konekciju s ljubiteljima tenisa i sporta u Australiji. Rezultati su dokaz kako se osećam kad odem tamo. Naravno da je ovo bilo neočekivano. To je teško zaboraviti, ali prosto želim da se vratim u Australiju. Želim da igram na Rod Lejver areni, na mom najuspešnijem terenu u karijeri."

20 : 00 Počeo Novakov intervju "Pa jeste i nije prošlo. Osećam se bolje nego dok sam bio u Australiji. Život ide dalje, imam dvoje dece, mnogo toga van tenisa što me raduje. Ali sam isto tako doživljavam i čudan osećaj koji nisam imao ranije, zbog svih dešavanja."

19 : 25 "To me je povredilo!" Đoković je u tom intervjuu za "BBC" iskreno priznao da ga je povredio odnos kolega tenisera u svlačionici i generalno na stadionu u Melburnu. "To me je zaista povredilo. Osetio sam tu energiju i te poglede kolega i ljudi koji su bili u teniskom centru. Shvatam da su imali percepciju svega na osnovu onoga što su videli u medijima, a ja nisam bio u stanju da se oglašavam zbog poštovanja prema pravnim procedurama." Izvor: YouTube/Lewis Howes/screenshot

"Ljudi ne znaju zašto sam deportovan" Đoković je u razgovoru vođenom u njegovom teniskom centru u Beogradu detaljno objasnio zašto je zapravo deportovan iz Australije. "Ono što ljudi ne znaju je da ja nisam deportovan zato što nisam vakcinisan ili jer sam prekršio pravila oko podnošenja vize", izjavio je Novak. Izvor: Instagram/@DjokerNole/Printscreen

Đokovićev intervju za BBC Nedavno je Đoković u intervjuu za BBC istakao da ne želi da se vakciniše i da je zbog svog principa spreman da se odrekne nastupa na grend slemovima ukoliko to bude bilo potrebno. "Razumem posledice moje odluke. I bio sam spreman da ne odem u Australiju. Na većinu turnira ne mogu da idem i to je cena koju sam spreman da platim...", rekao je Novak za britansku televiziju. Izvor: bbc.com/printscreen