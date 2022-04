Novak se obratio javnosti u Beogradu - Mislima već u Parizu! Đoković hoće titulu u Srbiji: Dva turnira, pa Rolan Garos!

Novak Đoković je danas odgovarao na pitanja novinara.

Novak Đoković pred novinarima na Serbia openu, po drugi put. U nedjelju je odgođena konferencija za štampu prvog reketa planete, pa je u ponedjeljak odgovarao na pitanja medija o svemu što se dešavalo tokom godine, kao i i o samom turniru koji ga čeka.

Poznat je žrijeb za takmičenje, a Novak će pokušati u svom rodnom gradu da dođe do prvog trofeja u sezoni. Dobro je poznato šta se sve dešavalo i zbog čega nije imao priliku da se bori za pehare. Sada će pokušati da napravi zalet za nastavak sezone. Pored pitanja vezanih za teren je bilo i onih dugih, poput onoga o čemu razmišlja pred spavanje.

Najbolji teniser svijeta je slobodan na startu, pa će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz srpskog duela između Lasla Đerea i Hamada Međedovića.

"Da li na sreću, da li na žalost, skupila se srpska družina u tom dijelu žrijeba. U srijedu igram protiv Đerea ili Hamada. Znam da je tu i Kecmanović koji je u izvrsnoj formi poslije dobre serije u Indijan Velsu i Majamiju. Naša želja je da neko iz Srbije dogura što dalje i da se bori za titulu. To svi priželjkujemo i to privlači najviše pažnje. Nadam se da će neko od nas dogurati do polufinala, pa neka bolji pobijedi", rekao je Novak o žrijebu.

Želi pehar u srpskoj prestonici, ali već razmišlja o Rolan Garosu.

"Rolan Garos je najveći cilj na ovoj podlozi. Mislima sam već u Parizu u smislu priprema da bih tamo bio najspremniji. To ne mijenja moj pristup ovom turniru. Želim da doguram što dalje. Ne mogu da kažem da bih se zadovoljio četvrtfinalom ili polufinalom. Titula je uvijek ambicija. Prvo se skoči pa se kaže hop, idemo dan po dan."

Spomenuo je i dešavanja iz Monte Karla kada je mnoge zabrinuo izjavom.

"Čnjenica jeste da sam u Monte Karlu bio dosta nespreman i fizički i igrački. To sam znao. Fale mi mečevi. Ovo je podloga koja zahteva više provedenog vremena na terenu i na treninzima, a posebno mečevima. Velika je razlika između poena na treningu i na meču. Nadam se da ću imati više mečeva nego tamo. Nadam se podršci sa tribina. To je nešto što daje vjetar u leđa. Toliko puta sam igrao pred beogradskom publikom i neki od najboljih rezultata, poput 2011. godine, bio je poslije osvajanja Dejvis kupa pred srpskom publikom. Znali su da prepoznaju trenutak kada nam je potreban stimulans. Nikada nisam igrao turnir pred Rolan Garos, to sam uradio ovdje prošle godine, bilo mi je potrebno. Imao sam osjećaj i želju da dobijem vjetar u leđa i to se i ostvarilo. Ispostavilo se kao dobra odluka."

Podsjetimo, Novak je na početku sezone deportovan iz Australije, pa je rano izgubio u Dohi, potom je zbog odluke da se ne vakciniše morao da propusti Masters turnire u Indijan Velsu i Majamiju, a nedavno je doživio šokantan poraz u Monte Karlu.



To je samo dodatni motiv za Đokovića za nastavak sezone i Rolan Garos koji ga čeka, a danas je trenirao i sa Dominikom Timom.

