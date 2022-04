Novak se plasirao u finale Serbia Opena! Rus mu uzeo set, a onda je Đoković zaigrao najbolji tenis!

Najbolji teniser svijeta se plasirao u finale ATP turnira u Beogradu i to poslije novog preokreta.

Novak Đoković je u finalu Serbia opena! Prvi turnir još od mastersa u Parizu krajem prošle godine, najbolji teniser svijeta će igrati u nekom meču za titulu.

Ponovo je recept bio sličan kao i prethodnih dana - morao je prvo da izgubi prvi set od Karena Hačanova. Ipak, preokret je stigao baš onako kako se 8.500 Beograđana na Dorćolu i nadalo - 4:6, 6:1, 6:2!

Bio je ovo najbolji meč Đokovića ove sedmice u Beogradu, a možda i najbolji u 2022. godini. Novak jeste i u trećem meču na Serbia openu izgubio prvi set, ali sada je za to bio kriv samo jedan slab gem.

I to onaj prvi, kada je servisom otvorio meč. Hačanov je stigao do brejka i odličnim servisima je držao prednost sve dok nije stigao do 6:4. Ali tada se stvari menjaju.

Novak je ubacio u "višu brzinu", Rus nije mogao da ga isprati, pa su se polako i ređali brejkovi srpskog tenisera. Po dva u drugom i trećem setu i više se nije dovodilo u pitanje ko bi mogao da bude prvi finalista Serbia opena.

Sada će Đoković čekati drugog - to će biti ili Italijan Fabio Fonjini ili Rus Andrej Rubljov.