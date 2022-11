Novak Đoković pobijedio Stefanosa Cicipasa u polufinalu Pariza. Za pehar protiv Holgera Runea.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković pobijedio je Stefanosa Cicipasa i obezbijedio mjesto u finalu turnira u Parizu - 6:2, 3:6, 7:6 (7:4). Srpskog igrača u borbi za sedmu titulu na ovom turniru čeka Holger Rune (Danska). Sve i svašta moglo je da se vidi u ovom duelu, od savršenog prvog seta, do velikih problema, psovki, a onda i drame u odlučujućem setu. Na kraju je sve završeno u korist srpskog tenisera u taj-brejku trećeg seta i to urlikom Srbina. Nije ovo bio meč za one sa slabim živcima...

Đoković je još jednom pokazao da dobro zna kako da igra protiv grčkog igrača. Bila mu je ovo 9. pobjeda u 11 mečeva sa njim. Mogao je možda sve da riješi ranije, dva puta je u trećem setu imao po dvije brejk šanse u nizu, sve četiri je propustio, da bi u 13. gemu konačno uspio da stavi tačku. Velika pobjeda i jasna poruka za Danca koji ga čeka u borbi za pehar.

Novak je plesao u prvom setu. Radio je na terenu sve što je zamislio. Već u šestom gemu je napravio prvi brejk. Ujedno je to bilo i prvi put na turniru da je Grk izgubio svoj servis gem. Novim brejkom je završio set i poveo (6:2). Mogao je na startu drugog seta sve da riješi, imao je 15:30 u drugom gemu, nije došao do brejk prilike. Tada je Cicipas tražio pomoć publike i dobio je. Bio je to momenat koji je preokrenuo stvari na terenu, Stefanos je ušao u seriju, napravio brejk u petom setu i onda došao do izjednačenja u setovima (3:6).

Vidi opis Nesalomivi Đoković u finalu Pariza nakon drame! Cicipas zaprijetio, pa se uplašio kad je postalo važno! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Fonet/Michel Euler/AP Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Fonet/Michel Euler/AP Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Fonet/Michel Euler/AP Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Fonet/Michel Euler/AP Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Fonet/Michel Euler/AP Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Fonet/Michel Euler/AP Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Fonet/Michel Euler/AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Fonet/Michel Euler/AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Fonet/Michel Euler/AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Fonet/Michel Euler/AP Br. slika: 10 10 / 10

Izgubio je tada Novak živce, čule su se psovke upućene ka loži u kojoj je bio Goran Ivanišević. Izbacio je frustraciju iz sebe na taj način pred početak trećeg seta. Tamo je viđena prava drama, Novak nije iskoristio dvije brejk lopte u trećem gemu. Novu priliku dobio je u devetom gemu, opet dvije šanse i opet isti rezultat, Cicipas se i tada izvukao (4:5). Nije bilo novih prilika, što je značilo da će taj-brejk riješiti sve.

U odlučujućem gemu je nastavljena drama, Stefanos je prvi došao do mini-brejka (3:4). Novak je uzvratio već u narednom poenu (4:4). Onda mu je Srbin još jednom uzeo poen na servis i imao je dva servisa za pobjedu (5:4). Uspio je da završi posao i to smečom za kraj.