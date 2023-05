NOVAKA OPET PITALI ZA KOSOVO! Đoković pričao o DRAMI, pa otkrio šta je stavio ispod majice usred meča!

Autor Nemanja Stanojčić

23 : 52 KONFERENCIJA JE ZAVRŠENA Konferencija za medije je završena.

23 : 48 NOVAK O VJETRU Novak je pričao i o problemima sa vjetrom. "Preživljavanje. Toliko se troši energije i fizički i mentalno u ovakvim uslovima. Izbačen si iz neke zone komfora, u jednim uslovima se zagrijavaš u drugim igraš. Nepredvidivo gdje duva vjetar. Uglavnom je to bilo sa jedne strane, mijenjanje pravca, utiče na poziciju na terenu, koordinaciju, balans, egzekuciju udaraca, taktiku. Sa jedne strane set i po i on i ja nismo imali prvi servis. Drugi kao prvi, uglavnom kik, baciš lopticu, ona ode tri metra dalje. Ne možeš da je juriš, nezgodno za ritam, to se ne vidi na televiziji. I tako, nije prvi put. Ovoliko dana zaredom da imamo ekstremno jak vjetar, toga se ne sjećam. Nije uživanje igrati u takvim uslovima. Više je snalaženje i preživljavanje, da budeš vještiji, da se snađeš bolje od protivnika, to je bio slučaj u prvom setu. Poslije sam se malo adaptirao, znao sam kako da pronađem nivo igre, podigao sam kvalitet tenisa i odrazilo se na rezultat."

23 : 41 IDEMO JOKIĆU! "Idemo Jokiću, idemo Denver. Mnogo volim Džimija Batlera, divim mu se. Obožavam košarku, znam da je on dolazi da gleda teniske mečeve. Morram da podržim mog čovjeka, Džokera, želim mu da osvoji prvi pehar. Bila bi nevjerovatna stvar da Srbin osvoji NBA titulu. Takve stvari ne shvatate dok su igrači aktivni. Kada se penzioniše više će da cijene. Posljednje tri godine je MVP, sada će vjerovatno biti i MVP finala i plej-ofa, nevjerovatno je inteligentan košarkaš. Nisam ekspert za košarku, ali je volim. Gledam, slušam šta ljudi pričaju o njemu. Slušati Lebrona, Šekila O'Nila, Džonsona kako ga hvale. Nestvarno je sve što je uradio. Dolazi iz male zemlje iz malog grada u Srbiji. Ostao je ponizan, porodičan čovjek, obožava konje. To mi je mnogo smiješno i u isto vrijeme to mnogo poštujem. Drži se uz ono šta vjeruje, ne zanima ga šta ljudi misle o njemu. Svaka mu čast.

23 : 38 NERVOZA JE NORMALA "Sat i po vremena je trajalo, ako sam nervozan onda to znači da mi nije stalo do svega, nervoza je dio svega. Ponekad se izrazim na takav način. Pričam sa sobom, sa timom, važno je da se regrupišeš i ideš u pravom smjeru"

23 : 37 "VOLIM AJRON MENA" Šta je stavio pod majicu? "Kada sam bio mali obožavao sam Ajronmena. To sam uradio, moj tim ima nano-tehnologiju, dostavlja mi to na terenu, da nema toga ne bih sada sjedio ovdje." Izvor: Twitter/TennisChannel

23 : 37 "NEMAM KOMENTAR" Ponovo su ga pitali za poruku oko Kosova. "Nemam komentar na to, rekao sam sve"

23 : 36 NE MOGU JA BEZ DRAME Uslijedilo je pitanje stranih medija oko svega što se desilo u posljednjih nekoliko dana, aludirajući na poruku na kameri oko Kosova. Direktno pitanje bilo je - može li on bez drame na gred slemu. "Imate moje ranije izjave, tako je kako je, stojim iza toga. To je sve. Grend slem bez drame, mislim da to ne može da se dogodi meni, to me pokreće. Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/MN Press

23 : 36 KRATKA KONFERENCIJA Moderator je pred početak konferencije saopštio da će biti po tri-četiri pitanja na engleskom i srpskom.