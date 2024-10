Novak Đoković preživio pakao, ali uprkos bolu, prošao u finale Šangaja!

Novak Đoković je uspio i 10. put iz isto toliko međusobnih mečeva da pobijedi Tejlora Frica i prođe u finale Šangaja!

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Kakav je šampion Novak Đoković! Prošao je dalje otišao je u finale mastersa u Šangaju nakon pobjede nad Tejlorom Fricom 6:4, 7:6, a pobijedio je ne samo jako nezgodnog rivala nego i bol! Kada je djelovalo da je sve gotovo i da će Novak uspjeti da dobije rutinski ovaj meč, zaboljelo ga je koljeno.

Nakon što je u prvom setu imao mnogo brejk lopti i nakon što je najbolji teniser ikada rutinski odbranio svoj prvi brejk, krenuo je po pobjedu u drugom setu, a kada je imao udarac za brejk - zaboljelo ga je koljeno! Do kraja meča ga je mučilo, zatražio je pred pretposljednji gem medicinski tajmaut i poslije masaže je uspio da dođe do taj-brejka i tu je došao do pobjede!

A sada - finale! Od 10:30 u nedjelju igraće Novak Đoković sa Janikom Sinerom za trofej! Samo jedna želja do tada - da bude dobro!