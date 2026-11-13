Kakav je Rafael Nadal kao otac? Za sina ima 3 pravila koja ne smije da prekrši

Rafael Nadal pričao je o tome kako se snalazi u ulozi oca i koliko vremena provodi sa familijom.

Izvor: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rafael Nadal (40) ne igra tenis od novembra 2024. godine i sada je više posvećen porodičnom životu. Uživa sa svojim najbližima. Najviše sa svojim sinom Rafaelom juniorom koji je rođen 8. oktobra 2022. godine. Tako je u najnovijem intervjuu čuveni španski teniser dobio i pitanje o tome - kakav je kao otac?

"Da li sam opušten ili nervozan tata? Mislim da sam dobar otac, kome je najviše stalo o dobrobiti svog djeteta. U isto vrijeme mi je stalo da bude dobro vaspitan i trudim se da provodim što više vremena sa njim. Takođe, postoje i tri stvari koje su za mene osnov i preko kojih ne prelazim, tu nema pregovora. Mora da kaže hvala, da dijeli sa drugima i da se javlja ljudima kulturno", rekao je Nadal u intervjuu za "L'Ekip".

Španac je oduvijek bio privržen porodici, pa je to slučaj i sada kada je u penziji.

"Organizujem život sada tako da što više budem uz familiju. Trudim se da ujutru radim ono što je potrebno kako bih popodne bio sa sinom i porodicom. Moja sestra takođe radi na akademiji, viđam je svaki dan. Slično je i sa ostatkom porodice, oca viđam svakog dana jer radimo zajedno. Svi oni žele što više vremena da provedu sa malim Rafom, tako da je uvijek neko sa njim kod kuće. Isto važi i za porodicu moje supruge Marije", objašnjava Rafa.

Nadal predlaže revoluciju u tenisu

Rafa Nadal predlaže tenisku revoluciju i želi da se promijeni sistem rangiranja. Da umjesto rezultata u posljednjih godinu dana važi sistem za prethodne dvije godine.

"Sistem kvalifikacija baziran na rezultatima u prethodne dvije, a ne jednu godinu. To bi dalo igračima više slobode da donose bolje odluke. U isto vrijeme ako dođe do povrede, imaćeš više vremena za oporavak i tvoj rang neće doživjeti strmoglavi pad", poručio je Nadal i dodao da je greška što Mastersi traju dvije nedjelje.

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