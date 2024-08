"Ali, ponavljam - neće biti više ni pogroma, ni progona ni traktora, garantujem kao predsednik Srbije da se to više nikada srpskom narodu neće dogoditi!", poručio je Vučić.

On je istakao da nikada neće biti razlika između Srba.

"Zato je naša dužnost i obaveza da pamtimo prošlost i okupljajući se, zajednički obilježavamo značajne datume za naš narod, kako one slavne tako i tragična dešavnja iz bliže i dalje prošlosti kao što je `Oluja`, kako se nikada i nikome ne bi ponovili", rekla je Cvijanovićeva.

Srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su Republika Srpska i Srbija večeras u Loznici sa tugom i velikim pijetetom prema nevino postradalim Srbima u jednom od najstrašnijih zločina u Evropi poslije Drugog svjetskog rata dostojanstveno obilježili 29 godina od egzodusa Srba sa prostora Like, Banije, Korduna i druguh krajeva u akciji "Oluja".

"Teško je spakovati cijeli život u jednu traktorsku prikolicu", rekla je Đorđevićeva u obraćanju i ispričala kako je to putovanje trajalo 10 dana i da se u koloni i umiralo i rađalo.

Okupljenima se obratila i svjedok iz kolone Nataša Basta Đorđević , izbjegla iz sela Kurjak iz srca Like, danas profesor pedagogije i direktor Osnovne škole "Jovan Cvijić" u Debrecu u Srbiji.

Od 7. avgusta 1995. godine vode se kao nestali. Nada se nadala da su njeni roditelji napustili selo i da će sa izbjegličkom kolonom doći u Srbiju. U to vrijeme je živela u Inđiji u kojoj se nalazio prihvatni centar za izbjeglice. Obilazila ga je danima raspitujući se o roditeljima. Jednog dana doživjela je situaciju koja joj se urezala u srce i dušu i koju nikad neće zaboraviti.

On je napomenuo da vjeruje da bi ovo obilježavanje bilo zaboravljeno da nije bilo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je prije 10 godina pokrenuo da ovo zajednički obilježavaju Srpska i Srbija.

On je podsjetio da je u Sanskom Mostu na jednom mjestu ubijeno 5.500 Srba, ubijani su u Bihaću u hiljadama, naglasivši da je to genocid u kontinuitetu.

On je ocijenio da je pražnjenje Krajine billo dio kontinuiteta, te podsjetio na ustaške riječi da jednu trećinu Srba treba pobiti, jednu trećinu protjerati, jednu pokrstiti.

Porfirije: Volovi trpe jaram a ne ljudi

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Patrijarh srpski Porfirije istakao je činjenicu da Srbi i danas kao mnogostradalni ali dostojanstven narod postoje.

"Nema tog progona i tiranije koji će nas osujetiti da se borimo za istinsku slobodu i pun život", rekao je patrijarh koji je prethodno u Loznici služio parastos žrtavama "Oluje".

On je dodao da Srbima strah neće zalediti grudi, jer volovi trpi jaram a ne ljudi.

Porfirije je naglasio da mir nema alternativu, da je za Srbe najvažnija sloboda. "Zato ni u progonima i stradanjima ne odustajemo od slobode i mira", rekao je patrijarh Porfirije.

Onima koji su ponijeli krst progona i stradanja i bili prinuđeni da napuste rodnu grudu, patrijarh je rekao da im je Bog dao da dođu svojima i u svoju zemlju.

"Zato taj progon nikada nije bio okidač za očaj među nama nego podstrek za stvaralački život", dodao je srpski patrijarh i istakao da budućnosti treba davati smisao i punoću.

On je ukazao na potrebu da ljudi žive po Hristovim mjerilima jer samo tako mogu imati ispravno znanje i pravu slobodu.

Istakao je potrebu da se prihvati zakon bogočovjeka jer će u tom slučaju znati šta su porodica i prioriteti.

"Bez njega kao orijentira biće izvitopererno. To su naši preci znali, oni su to ostavili u zavjetu, a to je Svetosavlje", naglasio je patrijarh.

Prema njegovim riječima, Srbe jedino može održati put bogočovjeka i samo tada mnogo više ima nade za nas i za našu decu.

Porfirije je naglasio da se danas Srbi molitveno sjećaju nasilnog progona našeg naroda sa pradjedovskih ognjišta na kojima su vijekovima živjeli u Dalmaciji, Lici, Kordunu, na Baniji, te poželio da se mirom suprostave svakom ratu i takozvanoj "Oluji".

On je prizvao mir među okupljene i na svakog čovjeka.