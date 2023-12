REZULTATI IZBORA U SRBIJI - UŽIVO: Oglasili se Vučić i Đilas

20 : 33

Vučić očekuje ubjedljivu pobjedu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas kako očekuje veoma dobru izlaznost na izborima, veću nego što bi inače bila, kao i ubjedljivu pobjedu liste koja nosi njegovo ime, u nadi da će se svi akteri izborne utakmice ponašati na racionalan, ozbiljan i odgovoran način, naglasivši kda "nije siguran".

"Vjerujem da će lista "Srbija ne sme da stane" biti blizu apsolutne većine ili će imati apsolutnu većinu, i mislim da je to važan zadatak i važan uslov da bi Srbije nastavila putem prosperiteta i uspjeha", rekao je Vučić novinarima poslije glasanja na izbornom mestu broj 140 u Novom Beogradu.

On je ukazao da su neki mediji kršili izbornu tišinu, i to "brutalno", ali da su to radili svaki put do sada.

"Ali, to vam je uvijek izraz nemoći i pokušaj da uvijek nekog drugog okrivite za sopstvene neuspjehe. Nagledaćemo se toga danas i narednih dana. Na kraju, rezultat će biti onakav kakav ga narod danas pokaže", rekao je Vučić, prenosi Fonet.

On je zahvalio Srbima sa Kosova, koji su došli da glasaju u centralnu Srbiju, navodeći da vidio "da su jutros svuda gužve gdje oni glasaju".

Na pitanje o budućim koalicijama on je dogovorio da treba da se sačekaju rezultati izbora