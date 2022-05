Redoslijed nastupa u Torinu

Ove zemlje pokušaće da se izbore za prolazak u finale:

Finska: The Rasmus – Jezebel

Izrael: Majkl Ben Dejvid – I.M

Srbija: Konstrakta – In Corpore Sano

Azerbejdžan: Nadir Rustamli – Fade To Black

Gruzija: Circus Mircus – Lock Me In

Malta: Ema Muskat – I Am What I Am

San Marino: Ahil Lauro – Stripper

Australija: Šeldon Rajli – Not The Same

Kipar: Andromache – Ela

Irska: Brooke – That’s Rich

Severna Makedonija: Andrea – Circles

Estonija: Stefan – Hope

Rumunija: WRS – Llámame

Poljska: Ochman – River

Crna Gora: Vladana – Breathe

Belgija: Džeremi Makiese – Miss You

Švedska: Cornelija Jakobs – Hold Me Closer

Češka: We Are Domi – Lights Off