UŽIVO RADNIČKI 1923 - PARTIZAN: Crno-beli rešetaju u Kragujevcu!

Završeno je prvo poluvreme i to vođstvom crno-belih 2:1. Ipak, do 38. minuta su gubili, a posle golčine Jojića, Filip Holender uspeva da sve upotpuni za tim Aleksandra Stanojevića.

Filip Holender trese mrežu! Samo šest-sedam minuta je bilo potrebno crno-belima da postignu dva gola pred poluvreme i tako stignu do prednosti u njegovom finišu. Holender je lepo natrčao na loptu posle jednog odbijenog udarca.

Šutirao je Lazar Marković, lopta je pogodila defanzivca Radničkog, a svi igrači crno-belih su skočili da je to bilo igranje rukom i da ima elemenata za penal.

Ovo je situacija iz 8. minuta posle koje je Radnički stigao do 1:0.

16 : 11

1:0 GOOOOOL ZA RADNIČKI!

Kragujevčani šokirali crno-bele! Stiže Radnički 1923 do vođstva i to posle autogola Siniše Saničanina! Prvo je reprezentativac Bosne i Hercegovine "ispao" na sredini terena, a u povratku u odbranu je posle centaršuta Varjačića on glavom uspeo da matira svog golmana i tako dovede domaće u vođstvo.