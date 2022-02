Spektakl u Ligi šampiona! Golčina Tadića, tinejdžer spasio Junajted: Kakva drama, dva remija i čak šest golova!

22 : 34

73' - BENFIKA IZJEDNAČILA, PA POLITIČKA PORUKA

U Lisabonu je 2:2! Jaremčkuk je iskoristio odbitak posle odličnog šuta saigrača i loše reakcije golmana gostiju, a on je to pratio i glavom smestio loptu u mrežu. Usledila je nešto duža VAR provera, pa je potvrđeno da nije bilo ništa spornog. Tokom proslave gola je Jaremčuk skinuo dres i na njemu pokazao grb Ukrajine, kao znak podrške za svoju zemlju, jer je on Ukrajinac.

Izvor: Printscreen/Arena Sport