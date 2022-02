Vlahović oborio rekord, pa otkrio zašto je tako slavio gol: Srbina iznervirali pitanjem - "Zbog čega to uvijek radite?"

Napadač Juventusa je ponovo glavna tema u italijanskom, ali i evropskom fudbalu.

Kakva noć za Dušana Vlahovića! Debitovao je u Ligi šampiona i to na kakav način - postigavši gol poslije samo 33 sekunde od početka utakmice!

Ipak, njegov Juventus nije savladao Viljareal (1:1), a zbog toga ni srpski golgeter nije bio srećan.

Vlahović je postao rekorder kao najbrži strijelac među debitantima u Ligi šampiona koji su počeli meč, ali remi protiv španskog kluba nije zadovoljio njegove apetite.

"Moj san je ostvaren dolaskom u Juventus, ali nisam srećam. Nisam zato što nismo pobijedili, a zaista smo je željeli večeras. Nije se desila, pa moramo da nastavimo dalje", rekao je Vlahović za "Mediaset".

"Mislim da smo bili spremni u svlačionici, ali naravno, dosta toga zavisi i od protivnika. Čestitam i Viljarealu na njihovom nastupu, pokušali smo da nastavimo da igramo kao što smo počeli. Lično sam već zaboravio ovu utakmicu. Moramo da nastavimo dalje i razmišljamo o sljedećoj utakmici."

Italijanske medije je zanimalo zbog čega je Vlahović proslavio gol tako što je rukom gestikulirao "pričanje", kao i da li je to bila poruka kojom je želio da ućutka kritike.

"Ne znam zašto ljudi stalno to rade i prave kontroverze. Ne čitam novine. Samo želim da napredujem svakog dana i da budem sa obje noge na zemlji. To nije bilo ni zbog kakvih kritika, već je taj gest bio upućen mojoj porodici. To je sve", zaključio je Dušan Vlahović.

