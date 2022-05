Čudo - Real je u finalu Lige šampiona: Najbolje polufinale u istoriji, Ančelotijev tim za tri minuta uništio Gvardiolu!

Real Madrid je senzacionalnim preokretom obezbijedio mjesto u finalu Lige šampiona.

Izvor: Fonet/AP/Bernat Armangue

Real Madrid je u finalu Lige šampiona i tamo će igrati protiv Liverpula. Biće to treći uzastopni engleski tim protiv kojeg igraju u elitnom takmičenju evropskog fudbala, a do Pariza i Sen Denija stigli su nakon senzacionalnog preokreta protiv Mančester sitija.

Gosti su donijeli gol prednosti i stekli još jedan preko Rijada Mareza u 73. minutu, ali nije bilo dovoljno. Dvostruki strijelac Rodrigo u 90. i 91. minutu donio je produžetak, a Karim Benzema u 94. minutu postavio konačnih 3:1 i čekirao kartu za finale.

Pogledajte golove sa meča!

Poveo je Mančester siti preko Rijada Mareza:

Zatim je Rodrigo izjednačio:

A potom obezbijedio i produžetak domaćem timu:

Tamo je stvari u svoje ruke preuzeo Karim Benzema!

Tako je Ančelotijev tim u roku od samo četiri minuta postigao tri gola i napravio jedan od najvećih preokreta u istoriji Lige šampiona. Daleko veći od onog koji je sinoć napravio Liverpul, iako je i to bio veliki poduhvat.

Sudeći po mečevima koje su odigrali u polufinalu, taj okršaj biće spektakularan. Biće to repriza finala iz 2018. godine, a Mo Salah već je izrazio želju da ponovo igraju protiv španskog velikana. Ako se ne sjećate, on je tada povrijeđen u ranoj fazi nakon grubog prekršaja Serhija Ramosa, a Madriđani su stigli do titule.

Možda je vrijeme za osvetu...

