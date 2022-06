Ilija Stolica se vratio u Partizan: Razgovarali smo o pojačanjima, divim se Stanojeviću!

16 : 00 KRAJ KONFERENCIJE ZA MEDIJE Bilo je to sve od prvog obraćanja Ilije Stolice od dolaska na mesto trenera FK Partizan.

15 : 58 ILIEV O REČENICI "JA GARANTUJEM ZA OVOG DEČKA" I šta bi mogao da garantuje sada pred početak angažmana Ilije Stolice. "Ovo sam već mnogo puta čuo, ali tu legendarnu rečenicu sam hteo da izgovorim 2017. prvi put. Ne bih je sad izgovorio jer je ona već izgovorena. I ja sam iskusniji posle mnogo godina. Jedino što želim je da kažem da verujem u sve ovo. Želeo bih da svaki navijač veruje."

15 : 55 O KNJIGAMA, ČITANJU, DULETU VUJOŠEVIĆU Da li će i on tražiti od igrača da čitaju, kao veliki ljubitelj knjiga, kao što je nekad radio Duško Vujošević u KK Partizan? "Neočekivano pitanje za ovakav trenutak. Pitanje može da ima veliku težinu i spomenuli ste sad Duleta Vujoševića. Moramo da naučimo našu decu i naše ljude da poštuju sportske veličine. Da ne zaboravljavamo šta su nam te veličine dale. Nekad imamo želju da to sve urušimo i budemo podstaknuti energijama koje nisu dobre. Morate da budete i pedagog i otac pored toga što ste trener. Svaka osoba mora da ima individualni primer kako da izvučete iz igrača maksimum. Ako se vi tako ponašate i tako funkcionišete, onda je lakše oplemeniti te momke u ovim vremenima kad je brzina života takva da su knjige postale demode. Ako kažete da je neko obrazovan i stručan, to je onako već neka uvreda. Ljudi žele sve preko reda i vremena. Ali prave životne vrednosti moraju da budu bazirane na tradiciji i kulturi i trudim se da tako funkcionišem sa igračima."

15 : 48 "BILO JE UZROKOVANO NEFUDBALSKIM STVARIMA" Zašto poslednja tri angažmana, u Vojvodini, Olimpiji iz Ljubljane i mladoj reprezentaciji Srbije, nisu bila tako uspešna? "To je dosta kompleksna priča. Izgovorili ste reč 'revolucija'. Iskustvo koje sam imao bilo je uzrokovano nefudbalskim stvarima u sva tri slučaja. Jasno je da na takav način ne možete da rešite ništa. Uvek sam bio za to da postavim pravila i principe, postulate u sredinima u kojima sam se nalazio. Ali nalazite nekad na otpor ljudi gde ne bi trebalo da nailazite. Sve to mi je u mnogome pomoglo da budem to što jesam danas."

15 : 45 KOLIKO PROMENA U IGRAČKOM KADRU ĆE BITI POTREBNO "Mora da postoji kor ekipe koji je jasan. Moraju tu da budu i naša deca na pripremama, da osete kako je to biti u Partizanu. Voleo bih da imam po dva kvalitetna igrača na svakoj poziciji. Sve je bazirano na tome, a da resto budu naša deca koja omplemenjuju celu priču. Miks iskusnih igrača i naših mladih igrača sa kojima baziramo egzistenciju kluba. A kad ćemo to rešiti sve, trudićemo se u najkraćem mogućem roku."

15 : 43 DA LI JE CILJ TITULA? "Moj cilj je, konkretno, da pobeđujem svaku utakmicu", kaže Stolica.

15 : 41 O SITUACIJI U SRPSKOM FUDBALU "U velikoj većini ove sezone, taj VAR je doneo nešto što smo svi iščekivali. Bar treba da postoji kao alatka koja će podići nivo igre. Žalim za naše terene, a na to ne mogu da utičem. Često čujemo od ljudi "kakav je teren za tebe, takav je i za druge". Ne ne, nije isti za ekipe koje se brane i ekipu koja hoće da konstruiše igru. Da imam uveravanja da će sve biti kako treba, imam. Da mi je jasno gde sam, jasno mi je. Da ću reagovati na sve to, moram da kažem da ću reagovati."

15 : 38 O DUGOM ČEKANJU TROFEJA U PARTIZANU "Rukovodim se stvarima da nekada izazovi izaberu vas. Ima nešto što je neka sila, energija, koja stvari u životu postavlja onako kako treba da budu. Verujem da je ovo idealna situacija. Navijači Partizana... Sve nas tako doživljavam ovde. Nikome od nas nije prijatno, kada čujem to, ja se trudim da zaboravim i da nisam čuo da ste to pitali. Ali verujem da onako kako mi razmišljamo, sa energijom, da će to učiniti da načinimo zaokret u stvarnosti. Duboko verujem da će svaki navijač Partizana biti ponosan, onaj koji je došao da sa svojim klubom pati kad treba da se pati, i da ga voli kad treba da se voli. Siguran sam da svi željno iščekujemo trofeje. Kad će se taj momentum okrenuti na našu stranu, potrudiću se da to svim silama krene od prvog našeg dana."

15 : 35 ILIEV O PRELAZNOM ROKU "Verujem da je Ika onaj trener koji od svakog igrača može da izvuče maksimum. Sigurno da imamo dosta posla, jednom sam prokomentarisao da nas čeka pakleno leto... Da li ćemo i u kom periodu uspeti da završimo sve što je zamišljeno. Imamo želje i voleli bismo da je sve to gotovo još juće. Ali zavisi od tržišta, mogućnosti i svega ostalog. Ali radićemo maksimalno posvećeno. Imamo istu viziju i poglede." "Znam šta očekuje Partizan i sve nas. Kad je prelazni rok u pitanju, nismo želeli da reagujemo do dolaska novog trenera. Da reagujem samo na vaše medijske priče, svaki dan je trener neko drugi... Njegov trenerski talenat i kvalitet je na nivou najvećih trenera. Razlog zašto je sada ovde je što je on shvatio i on nas sve ubedio, prevashodno mene, da sada kad je on po mom mišljenju sigurno najbolje rešenje za mene, on je svoj maksimalni trenerski potencijal stavio u službu Partizana. Ubeđen sam da će ova saradnja biti plodonosna za naš klub."

15 : 31 ZAŠTO NIJE DOŠAO U PARTIZAN 2017? "Stvari su uvek bile u toj komunikaciji, takoreći, dvosmerne. Nisam isti čovek koji sam bio 2017. godine. Čoveku je potrebno jedno iskustvo, pozitivno ili negativno, da bi mogao da razazna prioritete. U tim trenucima sam imao sebičan cilj, imao sam ogromnu želju da budem uspešan trener Partizana koji će obeležiti svoje vreme na jasan i precizan način. Iz toga ugla sam dolazio u situacije i razgovore koji su uvek bili komplikovani. Bila je ogromna želja da sarađujemo, ali raznih razloga se to nije poklapalo. Ako bih se za nešto u svom životu kajao, to bi bilo da nisam bio trener Partizana. Celu igračku i trenersku karijeru sam pripremao za ovako nešto. Ovih pet godina je dovelo da sam zreliji, da znam šta su mi prioriteti. Nama je prioritet da što pre prođemo kroz igrački kadar, obavimo veliki broj razgovora i da znamo na šta računamo."

15 : 27 "STANOJEVIĆU MOGU SAMO DA SE POKLONIM" "Stanojeviću sam odmah rekao šta mislim o njemu i kako doživljavam ljude koji prolaze kroz sve ovo. Kada neko sebe daje na takav način, ja to više i ne gledam kroz bodove. Samo vidim čoveka koji je uradio sve da zaštiti svoju kuću. Takvom čoveku mogu da se samo poklonim i divim. Postavio je neverovatne stvari. Osvojio je rekordan broj bodova, a to nije bilo dovoljno za titulu."

15 : 24 KRATKE PRIPREME PRED NOVU SEZONU "Specifična je sezona da je Svetsko prvenstvo usred sezone, pomeren je početak sezone. Svaki trener će vam reći da vremena uvek fali. Najkompleksniji period je upravo leto. Voleo bih da imam od ponedeljka da imam već kompletiran tim, međutim, potpuno mi je jasno da je prelazni rok živa stvar koju moramo da rešavamo u hodu. Daćemo sve od sebe da što pre dođemo do stvari koje želimo, da obavimo razgovore sa svim igračima. Da igrački kadar sagledamo na pravi način."

15 : 22 O STILU IGRE U PARTIZANU "Mislim da je upravo to razlog zašto sam angažovan. Svaki trener, po mom mišljenju, ima svoje ideje i svoj model igre. Ono što je važno u svemu tome je adaptacija na igrački kadar koji trener u tom trenutku ima. Ono što je sigurno je da ćemo težiti ka dominaciji, dominaciji i dominaciji. Ne samo iz aspekta atraktivnosti, već psihologija igrača Partizana, njihovo vaspitanje od malena, naši igrači su tako naučeni da funkcionišu. Da se tako ponašaju i da tako treniraju. Ne vidim drugi način kako Partizan može da funkcioniše. Tu sam da sve to uobličim i usmeravam i siguran sam da ćemo biti prepoznatljivi.

15 : 19 STOLICA PRIČAO SA STANOJEVIĆEM "Sale je našao vremena da pričamo, istrošen je i moram da mu se zahvalim kao Partizanovac. Izneo je izuzetnu sezonu iz koje sam imao osećaj da je zaboravljeno da smo bili do poslednjeg kola u borbi za titulu. Osvojio je rekordan broj bodova, dočekali proleće u Evropi. Sale je neko ko je dao celog sebe Partizanu. On je u plejadi ljudi koji su ovde pre mene bili i biće moja inspiracija."

15 : 16 O POJAČANJIMA I IGRAČKOM KADRU "Razgovarali smo. To su teme koje su osnov svega ovoga. Znam šta nosi ovaj klub i ova funkcija. Znam koliko odvlačenja pažnje postoji za razne stvare. Osnov svega su igrači koji treba da iznesu našu ideju. Ovde smo zbog toga da vidimo šta će oni uraditi na terenu. U igračkom kadru ima izuzetno kvalitetnih igrača. Ima momaka koji možda nisu pokazali ono što se očekivalo, neki koji su možda zadovoljni, neki koji su zasićeni... Ima ideja kako da to osvežimo, u okvirima onoga što mi možemo. Tu smo se direktor i ja poklopili i to je sastavni deo našeg posla."

15 : 14 SEĆANJE NA TITULU 2017. "Često se to potencira, meni je važno da sam ja samo bio jedan profesionalac koji je radio svoj posao u našem fudbalu, u okolnostima kakve su. To je samo deo mojih obaveza kao trenera, koji je tada bio u FK Voždovac. Da se to poklopilo da posle ima veze sa osvajanjem Partizanove titule. To su neke stvari koje su uvek lepe uspomene. To je davna prošlost, mi smo danas u 2022. i treba da više pričamo o onome što treba da bude."

15 : 14 ŠTA IGRAČI PARTIZANA MOGU DA OČEKUJU OD NJEGA? "Jasno je da grupu igrača koju imamo i koja je u klubu, već velika većina njih je dugo tu i zna šta su obaveze. Zahtevi igre koje ćemo gajiti, igračima će olakšati pristup obavezama i velikom pritisku. Biću veoma zahtevan, biću nemilosrdan u odnosu na ono što je pred nama, a to je Partizan."

15 : 08 UVODNA REČ ILIJE STOLICE "Hvala direktoru na velikim komplimentima koji samim tim prave veliku obavezu da ih opravdamo. Sam dolazak u Partizan je velika odgovornost. Moje zadovoljstvo i sreću koju osećam je teško objasniti. Emocija koju ja osećam dolaskom ovde je toliko velika da prevazilazi bilo kakve izazove ili nedoumice. Idealniji momenat za mene ne može da postoji. Sa tim stavom i takvom energijom želim da pristupim onome za šta me vezuje srce, a pored toga, i znanje i iskustva koje nosim ovde od igračkih do trenerskih dana. Osećam se da sam došao u svoju kuću."

15 : 06 ILIEV O NOVOM TRENEERU PARTIZANA "Ovo predstavljanje bih počeo rečenicom - fudbalska Srbija je prezadovoljna. To me raduje, što naš izbor da dođe na mesto trenera je Ilija Stolica. Čovek koji se ugradio u titulu 2015, koji je jednim delom doneo titulu 2017, koji je napravio revoluciju u srpskom fudbalu i neko ko je u poslednjih pet-šest godina bio onaj koji se vezuje za prvog trenera Partizana. Mimoišli smo se nekoliko puta. Razlog što se to nije desilo je da je sada vreme, da nas dvojica zajedno predvodimo FK Partizan. Na putu koji nam pripada - vrhunski ofanzivni fudbal. Verujem da će i rezultati biti sastavni tog fudbala."

15 : 03 STIGAO JE NOVI TRENER Stigli su Ilija Stolica i sportski direktor Ivica Iliev.

