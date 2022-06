Nekadašnji fudbaler Partizana Jovan Nišić analizirao je rad novog trenera crno-bijelih Ilije Stolice.

Izvor: MN Press/Mondo/Stefan Stojanović

Partizan je riješio pitanje trenera za narednu sezonu - na klupu crno-bijelih poslije Aleksandra Stanojevića dolazi Ilija Stolica! Nekadašnji trener Voždovca i Vojvodine, kao i selektor Srbije, po treći put stiže u Partizan.

U Humskoj se nadaju da bi ovaj potez mogao da prekine petogodišnju dominaciju Crvene zvezde, a informacije iz prve ruke o novom treneru crno-bijelih ponudio nam je bivši učenik čuvene Partizanove škole. Vezni fudbaler Jovan Nišić (24), sada član Poa u Francuskoj, trenutno se oporavlja od povrede ukrštenog ligamenta, a za MONDO se prisjetio saradnje sa Stolicom u mladoj reprezentaciji Srbije.

Da je situacija bila malo drugačija, njih dvojica bi sarađivali i na klupskom nivou...

"Postojalo je interesovanje Voždovca za mene i dok je Stolica bio trener tog kluba. Poslije kada sam otišao, stalno sam slušao kako je to bilo kod njega. Pričali su mi bajke o njemu...", počeo je razgovor za MONDO Jovan Nišić.

Putevi im se nisu ukrstili ni u Voždovcu, ni u Partizanu već u nacionalnom timu.

"Prije nego što mi je postao selektor čuo sam mnogo toga o njegovim metodama rada. Kada je Stolica bio selektor i kada smo išli na turneju reprezentacije na Karibe, vidio sam da ljudi koji su pričali hvalospjeve nisu pretjerivali. Oni su se trudili da u reprezentaciji sve bude na nivou kao u klubu, samo što u klubu ima više vremena da 'preslikaju' te taktičke detalje. U reprezentaciji imaš vremena za 3-4 treninga, 2-3 analize sebe i protivnika i da vidiš ko ti je u najboljoj formi. Mislim da će na nivou kluba Stolica i njegov stručni štab sve isto raditi, samo uz mnogo više vremena sa igračima. Tamo mogu da primijene cijelu svoju filozofiju", otkriva Nišić.

Ovo je novi trener Partizana:

Vidi opis Intervju - Đak crno-bijelih jedva čeka novi Partizan: Sa Stolicom je realna Liga Evrope, on otkriva kvalitete igrača! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MNPRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MNPRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MNPRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MNPRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MNPRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MNPRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MNPRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 10 10 / 10

Što se Partizana naredne sezone tiče, sve će se znati u detalje!

"Oni žive za fudbal. I Ilija i cijeli stručni štab. Posvećeni su detaljima, svakom dijelu taktike. Imaju jasno isplanirano kako ekipa želi da im igra u svakom trenutku meča i u svakoj situaciji. Da bi se nešto tako kompleksno sprovelo u djelo potreban je dobar igrački kadar, ali i vrijeme", kaže nekadašnji đak crno-bijelih.

Partizanov stil igre biće drugačiji i svaki navijač na stadionu će moći da vidi ideju u napadu crno-bijelih.

"To je moderan fudbal, napadački, pozicioni fudbal. Žele da ekipa ima posjed i kontrolu nad utakmicom. Taktički, to je najveći nivo koji sam ja do sada sreo u karijeri. I što se tiče ideje, i što se tiče plana za svaku situaciju koja može da se dogodi tokom meča. Oni nisu isključivi sa idejama. Imaju napadačku strukturu koju žele da postave, ali se njoj prilagođavaju na različite načine - nekada bekovi igraju visoko, nekada ulaze u vezni red i slično... Sve će zavisiti od njihove procjene kako najlakše da koriste svoje prednosti, odnosno eksploatišu mane protivnika", tvrdi Nišić.

Sagovornik MONDA često ističe u prvi plan stručni štab oko Ilije Stolice.

"On za sebe govori da je trener zbog stručnog štaba i da ne donosi odluke samostalno. Pretpostavljam da ni ovog puta od toga nije odstupio. On je, po onome što ja znam i što sam čuo, potpuno nepokolebljiv što se tiče principa i načina rada. Vjerovatno će i ovog puta sa njim biti kompletan stručni štab sa kojim je radio. To je njegova velika prednost, ima oko sebe kvalitetne ljude koji dugo sarađuju sa njim i podjednako su zaluđeni fudbalom", navodi vezni fudbaler francuskog drugoligaša Poa.

Kako će se trenutni igrački kadar Partizana uklopiti u zahtjeve novog šefa stručnog štaba?

"Siguran sam da će moći da se uklope. Igrački kadar je kvalitetan! Vidio sam iz svog iskustva da navijači često ne mogu da percipiraju kvalitete nekog igrača dok se on ne nađe u određenom sistemu. Svaki igrač koji igra fudbal profesionalno obožava da ima neku posebnu ulogu na terenu. On će i kroz međuljudski odnos sa igračima otkrivati kvalitete koje oni mogu da iskoriste, a koje ljudi nisu očekivali da vide", navodi Nišić.

Partizan se ove sezone do posljednjeg kola borio za titulu, ali je i petu sezonu u nizu ostao bez nje...

"Mislim da je i ova sezona pokazala da je Zvezda dominantna. Vjerovatno će sljedeće sezone biti još jača. Veoma je teško postaviti kao realan cilj osvajanje titule, iako znam da će se Partizan boriti za nju. Ja jedva čekam da gledam kako će izgledati igra Partizana jer sam neke stvari prošao i uživao sam da igram u tom sistemu. Ukoliko bude strpljenja i oni uspiju da implementiraju taj način i taktiku, Partizan će imati odličnu sezonu", tvrdi Nišić.

A Evropa?

"Mislim da je Liga Evrope realan cilj. To bi bio odličan uspjeh i odlična osnova za dobru sezonu. Grupna faza Lige Evrope donosi klubu i finansijsku stabilnost, poslije toga bi sve bilo lakše. Kvalifikacije su uvijek nezgodne, ali bih volio da se crno-bijeli plasiraju u grupnu fazu i dobiju sigurnost za dalji rad u toku sezone", zaključio je Jovan Nišić u razgovoru za MONDO.