Pričao o blatu srpskog fudbala i dva puta bio u Partizanu: On je novi trener crno-bijelih!

Godinama je Ilija Stolica važio za najtalentovanijeg srpskog trenera, a sada dobija najbolju šansu u karijeri.

Potraga je završena - Partizandobija novog trenera. Na užarenu klupu klupa iz Humske sješće Ilija Stolica, nekadašnji fudbaler i pomoćnik u stručnom štabu crno-bijelih. Posao još nije ozvaničen, ali su svi detalji dogovoreni pa ostaje samo da novi šef struke bude predstavljen u narednim danima.

Stolica će tako po treći put dobiti funkciju u Partizanu, a jednom je već bio blizu preuzimanja uloge šefa stručnog štaba. Glasno se pričalo o njegovom dolasku na klupu crno-bijelih nakon što je sa iste otišao Zoran Mirković, ali tada do saradnje nije došlo.

Navodno, problem je nastao oko broja pomoćnika koje je želio da ima na klupi... Ubrzo je Savo Milošević postao trener Partizana, a Stolica je priliku za rad u klubu za koji je igrao jedne sezone morao da sačeka nekoliko sezona. Sada je bio u konkurenciji upravo sa Miloševićem, ali djeluje da je dogovor postignut!

Stolica je 2000. godine potpisao za Partizan, ali u igračkim danima nije uspio da ostavi dublji trag u klubu. Nakon samo nekoliko mečeva vratio se u Zemun, a fudbalski put ga je vodio i u Španiju, Ukrajinu, Belgiju, Grčku, Crnu Goru i SAD. Baš tamo je završio karijeru 2011. godine.

Što se tiče trenerke karijere, Stolica je radio u Voždovcu, Vojvodini i Olimpiji iz Ljubljane.

Iz dana kada je vodio Voždovac, ostala je zapamćena njegova izjava o blatu u srpskom fudbalu!

"Ovo što vidite iza nas je blato koje ne dopušta da se igra normalan fudbal, ali ne mislim ovdje samo na blato na terenu. Blato je i metafora za ovaj naš fudbal", rekao je pred televizijskim kamerama.

Nekoliko sedmica kasnije preuzeo je Vojvodinu, ali se u tom klubu nije dugo zadržao. Sada je, nakon kraće pauze, ponovo u srpskom fudbalu!

Kao talentovani napadač Zemuna sakupio je tri nastupa za reprezentaciju Jugoslavije do 21 godine, da bi 20 godina kasnije sa selektorske klupe predvodio Srbiju u istom uzrastu. To mu nije jedini posao u FSS, pošto je ranije vodio nacionalni tim igrača do 17 godina, a tokom 2021. godine bio je prelazno rješenje na klupi A selekcije.

Zapravo, Stolica je predvodio reprezentaciju sastavljenu uglavnom od igrača iz domaće lige koja je na Karibima odigrala dva prijateljska meča tokom 2021. godine. Tada su mladi srpski fudbaleri bez pogodaka igrali protiv Dominikanske republike i Paname, a ubrzo je reprezentaciju preuzeo Dragan Stojković Piksi!