Bar devet trenera odbilo Partizan, ali jedan čovjek nikad nije: Spektakularan povratak u Humsku poslije burnog odlaska!

Savo Milošević je po odlasku iz Partizana rekao da "nikad više neće raditi u srpskom fudbalu", ali je spreman da se predomisli.

Izvor: MN PRESS

Prošlo je 13 dana otkako je Aleksandar Stanojević podnio ostavku na mjesto trenera Partizana nakon poraza od Crvene zvezde u finalu Kupa Srbije, a crno-bijeli i dalje nisu pronašli njegovu zamenu.

Odmah su stupili u potragu i imali određeni spisak kandidata, međutim problem je nastao kada su treneri redom počeli da ih odbijaju, vjerovatno svjesni i činjenice da je Stanojevićeva generacija nadmašila očekivanja i da ekipu čeka velika rekonstrukcija predstojećeg ljeta. Zbog toga se i dalje čeka jedno "da" u moru "ne", a u Partizanu se nadaju da bi do kraja radne nedjelje mogli da predstave novog šefa stručnog štaba.

To će najverovatnije biti Savo Milošević, prenosi današnji "Sportski žurnal". Bivši golgeter, i nekadašnji trener crno-bijelih, spreman je da načini preokret nakon burnog odlaska iz Humske prije dvije godine.

Pravo niotkuda je sjeo na klupu Partizana u martu 2019. godine, i to bez pravog trenerskog iskustva, pošto je prije toga uglavnom bio imao direktorske funkcije. Ipak, pokazalo se da je to bio odličan potez, za godinu i po dana u Humskoj je znatno napredovao i ostvario dobre rezultate, ali...

"Nisam u afektu, nije ovo kap koja je prelila čašu, ovo već traje, dozvolio sam sebi da uradim to što sam uradio u Novom Sadu, a ružno je. To ne smije da radi trener i pedagog, prije svega trener Partizana. Ali, nije me Novi Sad opredijelio, ovo traje i sve je jako mučno. Šta da kažem momcima kada uđem u svlačionicu i pogledam ih u oči. Sebi znam šta da kažem: Ići odavde i nikad više ne raditi ovdje", rekao je Savo Milošević nakon što je bacio flašicu na teren "Karađorđa" u septembru 2020. godine, pa pri odlasku u svlačionicu šutnuo mikrofon, sve jer je bio nezadovoljan suđenjem.

Od tada se malo pojavljivao u medijima, radio je tokom 2021. u Olimpiji iz Ljubljane i otišao četiri mjeseca kasnije, poslije odlaska dotadašnjeg gazde kluba Milana Mandarića, dok se nekoliko puta dovodio u vezu i sa klubovima na istoku.

Savo Milošević

Izvor: MN PRESS

Sada bi mogao da preuzme Partizan u vrlo osjetljivom trenutku i zbog toga rukovodstvo traži čovjeka koji je dovoljno hrabar da uđe u koštac sa svim izazovima, što je već pokazao kada je sa crno-bijelima uspostavio sistem i uspio da podigne trofej Kupa Srbije u sezoni 2018-19.

"Da" bi trebalo da se čuje do petka, bar je tako najavio generalni direktor Miloš Vazura, nakon iscrpljujuće dvije nedjelje pregovora sa trenerima koji su se na kraju zahvalili Partizanu na pozivu.

To su Saša Ilić, Mladen Krstajić, Marko Nikolić, Miroslav Đukić, Vladimir Ivić, Aleksandar Vuković, Darko Milanič, Veljko Paunović, Slaviša Jokanović, dok su crno-bijelima bili ponuđeni Marko Simone i Luis Fernandez, pričalo se i o čuvenom Andrei Pirlu, ali njih crno-bijeli na kraju nisu željeli pošto su se okrenuli domaćem rešenju.