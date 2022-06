Partizan je našao trenera, evo kad će objaviti ime! Ivica Kralj nagovijestio ko je - stiže dobro poznato ime navijačima!

Crno-bijeli će početkom nedelje ozvaničiti ko je nasljednik Aleksandra Stanojevića.

Dok se danima nagađa ime novog trenera Partizana, rukovodstvo je po svemu sudeći pronašlo rješenje. Koordinator za sportska pitanja i skauting službu, Ivica Kralj, najavio je da dolazi dobro poznato ime i otkrio kada će biti ozvaničeno ko je novi šef struke.

"Ono što mogu da kažem je da će to sigurno biti dobro poznato lice svim navijačima Partizana. Mislim da je to sasvim dovoljno za sada, a to će čuti vjerovatno sutra ili prekosutra", rekao je Kralj za TV Arena sport na utakmici Lige nacija, Srbija – Slovenija.

Sedam dana pred početak priprema za početak novi sezone, crno-bijeli su u foto-finišu pregovora sa novim trenerom, koji će naslijediti Aleksandra Stanojevića. Partizan je bez trenera od prošle nedjelje i finala Kupa protiv Crvene zvezde, a pred šefom stručnom štaba biće važne pripreme za start sezone u julu i za učešće u kvalifikacijama za Ligu Evrope, u kojima će klub iz Humske krenuti od trećeg kola.

