AKO I ZBOG TOGA IMAMO PROBLEME, ONDA SMO GENIJALCI! Piksi želi prvo mesto pred Mundijal, a jedna stvar ga NE BRINE!

Autor Nebojša Marković

12 : 36 ZAVRŠENO JE OBRAĆANJE SELEKTORA Gotovo je Piksijevo obraćanje u Staroj Pazovi.

12 : 33 O BATISTUTI I POHVALAMA NA SVOJ RAČUN Batistuta je u nedavnoj poseti Beogradu rekao da je Piksi bio igrač u rangu Pelea i Maradone. "Mora da ste ga napili. (smeh) Ako je to rekao preko dana... Ništa. On je jedan od igrača o kom ne treba previše pričati, golgeter koji je plenio u to doba i samo njegovo ime govori puno toga. Ako je to rekao i kako je rekao, meni ostaje samo da mu se zahvalim, mada moja igračka je prestala tamo 2001. godine. Tako da se više i ne sećam kako sam igrao. Lepo je čuti, u svakom slučaju. Uvek je lepo čuti kad vas hvale, kad vas kritikuju, onda baš i nije prijatno. Šalim se, zaista snažne reči i ako mislim da ja nisam bio u tom rangu. Oni su bili nešto vanserijski, ali prihvatam te reči."

12 : 27 O BORBI ZA 1. MESTO U LIGI NACIJA "Fokus je na Švedsku gde je imperativ pobeda. Neće biti lako da dođemo do nje. Oni su vrlo dobra ekipa, oni traže revanš za pobedu našu u Stokholmu. Ali na nama je da kroz dobru igru stignemo do pobede. Kada bude ta utakmica prošla, onda ćemo razmišljati o Norveškoj. Srbiji nikad ništa nije bilo lako, nije bilo na dlanu pa da uživamo. Uvek smo morali da se mučimo da dođemo do nečega, tako će biti i ovaj put. Idemo jednu po jednu, ali Švedska je prioritet svih prioriteta. I nikakva tragedija nije, da je neko moranje, da će biti tragedija ako ne budemo prvi. Taman posla. Učinićemo sve da dođemo do cilja i verujem da možemo." Izvor: MN PRESS

12 : 26 O NIKAD KRAĆIM PRIPREMAMA ZA MUNDIJAL "Uslovi za sve ekipe će biti isti. Već smo posle žreba u Dohi imali ideju do koje smo došli, a to je da jednu utakmicu odigramo u blizini Dohe i pored dosta ponuda koje smo imali, izabrali smo Bahrein, 18. novembar. To je program koji zadovoljava ono sa čime možemo da raspolažemo i kako da se ponašamo. Nećemo imati nijedan trening ovde. Vidim da i druge ekipe isto tako gledaju, da imaju sparing partnere blizu Katara. Mi smo te probleme rešili pre nekoliko meseci i sve ide po planu. Opet kažem, vreme tih priprema će biti isto za sve. Nekada je to bilo daleko drugačije, danas je sve promenjeno jer se i prvenstvo igra u ovom periodu. Igrači će samo nastaviti sa treningom. Ne obraćam previše pažnju za to."

12 : 25 O IZBORU PRVOG GOLMANA U KATARU "Ako smo došli do toga da imamo problem s golmanima, onda smo genijalci. Ideja da svi igrači igraju u junskim mečevima, uključivala je i golmane. Dobili su šansu. Da vam kažem, Srbija kao tim nema problem ko će biti "jedinica". Da li Vanja, Rajković ili Dmitrović, mislim da smo na toj poziciji delujemo dosta dobro i imamo puno samopuzdanje u naše golmane. Ima vremena da odredimo i onaj ko bude, to će biti najbolje rešenje." Izvor: MN PRESS

12 : 18 ZAŠTO NEMA MIHAILA RISTIĆA? "Što se Ristića tiče, odlično poznajemo njega i kao igrača i kao čoveka, ali u nekom periodu, on je odigrao samo jedan minut. Juče je odigrao osam, to je devet minuta. Tako da ta minutaža i neigranje, to je razlog zašto ga nema. Ali to nije ništa definitivno."

12 : 16 O MEČU U BEOGRADU PRED ODLAZAK NA MUNDIJAL "Očigledno da ne može na ovim prostorima bez problema. Stalno nešto se desi što te onako razočara, ali dobro. Moramo da prihvatimo tu kaznu da neće biti publike, tj. da će biti sa klincima do 14 godina. Ali to ne menja ništa. Šteta je što je to poslednja utakmica u Srbiji pred odlazak u Katar i što neće moći publika da dođe. Ali znamo naše obaveze i pripremamo se za ove poslednje dve utakmice."

12 : 15 O BRAZILU KAO PRVOM PROTIVNIKU NA MUNDIJALU "Šta ima da ih pratim? (smeh) Naravno da pratimo, kako igre naših igrača, i potencijalnih reprezentativaca... Imate Erakovića koji je 1052 minuta odigrao u poslednjih mesec dana, i sve te statističke podatke. Prati se bukvalno sve, naravno da se prate i igre Brazila. Zanima vas uvek kako igraju timski i Brazil i Kamerun i Švajcarska. To je nešto o čemu razmišljamo, kao i oni o nama." Izvor: MN PRESS

12 : 12 KAKVA JE ATMOSFERA MEĐU IGRAČIMA "Vidim da im je bilo drago me vide. Moji odlasci su više bili podređeni tome da im dam na značaju i da iskoristimo vreme da popričamo o nekim obavezama koje predstoje. Nisam ništa preterano bio iznenađen na njihove igre i to što sam video na terenu, to vidim i preko televizije. Jednostavno, taj odnos mene kao selektora i njih kao igrača je malo i prisniji, s obzirom na to da sam odlučio da malo proputujem i da prodiskutujemo na licu mesta. Raduje me da deluju svi zrelo, motivisano, ono kako sam i očekivao da bude. Naravno da se razgovaralo o fudbalu, Ligi nacija, i onome što predstoji u novembru."

12 : 10 O ŠTOPERIMA I POVREĐENIMA "Ne brinem se previše, jer shvatam fudbal kao život. Ono na šta možete da računate, to je to. Nema vremena za plakanje, traženje odgovora u nekoj sudbini. Jednostavno je tako. U ovom trenutku nemamo Nastasića i Milenkovića, Spajić je povređen, ali ima drugih rešenja. Bilo bi pogubno da po tom pitanju ne radim ništa. Pratimo situacije i igre, ponašanje igrača, pa i kako igraju. Ovo je dobra šansa, jer smo na kraju jednog ciklusa Lige nacija, da se pruži šansa i nekim igračima koji su trenutno tu."

12 : 08 JOŠ O LAZARU SAMARDŽIĆU "Lazar poseduje potencijal. On poseduje te kvalitete, ima izvanrednu levu nogu i pregled igre. Primetio sam, ne samo u ovoj poslednjoj utakmici, već i duži period, da zaslužuje pažnju. On voli da ima posed lopte, ofanzivan je igrač. On je tek na početku karijere. Poseduje talenat. Nema tu neke velike filozofije i ne treba praviti neke naslove i šta ja znam. Važno je da su opredeljeni da igraju za Srbiju i treba misliti na budućnost. Pokazivalo se da smo u prošlosti ostajali bez nekih igrača. Verovatno smo bili nemarni, da ne pominjem imena. Ali to je sve život. Ne želim da pravim neke greške u startu, a da imamo sve na dlanu. Na meni je da uputim poziv, da u nekoj proceni pokažem da nam je stalo. A na njima je da odluče." Izvor: Profimedia/Friso Gentsch/dpa

12 : 06 O LAZARU SAMARDŽIĆU "Kad smo već kod debitantata, što se tiće Lazara Samardžića iz Udinezea. Bio sam tamo da bih pogledao njega. Imali smo telefonski razgovor, početkom septembra. Objasnio sam mu koje su namere i želje. U razgovoru sam primetio da nije bilo dileme da li će izabrati Nemačku ili Srbiju. Dogovor je da u sledećem ciklusu, u martu 2023. godine, ako bude ovako nastavio da igra, da bude i na spisku Srbije, da debituje. Na svima njima je da izaberu, ako već imaju izbor, da izaberu jednu ili drugu stranu. To su igrači sa srpskim imenima i prezimenima i za mene tu nema dileme."

12 : 05 O DEBITANTIMA "Rajković je suspendovan, Milenković ima povredu i verujem kao i on da će se brzo vratiti. Sigurno da je on važan igrač i očekujem da se što pre vrati na teren. "Što se tiče dvojice debitanata... Trebalo je trojica da ih bude, ali za sada su dvojica. To su igrači sa potencijalom. Babić je na poziciji na kojoj igra kapiten svog tima i on je bio član generacije sa Novog Zelanda. Moja želja je da ga vidim uživo. Njegove konstantne igre u Primeri zaslužuju pažnju." "Što se tiče Stefana Mitrovića, on je budućnost srpskog fudbala. Mlad je, ali njegove karakteristike meni izgledaju odlično, to su brzina i hrabrost da probleme jedan na jedan rešava sa autoritetom. Znate i sami da postoji mogućnost da bira između dve zemlje, moja procena i saradnika je da takvi igrači treba da igraju za svoju otadžbinu."

12 : 01 O spisku pozvanih za septembarske mečeve "Ovo je spisak igrača je sastavljen za mečeve u Ligi nacija, tako da ne bih da govorim o SP u Kataru. Prioritet ovog okupljanja su ove sada obaveze. Na ovom spisku je 27 igrača i kompletan fokus je usredsređen na Švedsku i Norvešku."

11 : 58 Počinje konferencija za medije Dragan Stojković Piksi je stigao!

10 : 54 Ko je na spisku? GOLMANI: Vanja Milinković-Savić (Torino), Marko Dmitrović (Sevilja), Marko Ilić (Kortrajk) ODBRANA: Miloš Veljković (Verder), Strahinja Pavlović (Salcburg), Strahinja Eraković (Crvena zvezda), Stefan Mitrović (Hetafe), Erhan Mašović (Bohum), Srđan Babić (Almerija), Filip Mladenović (Legija), Aleksa Terzić (Fiorentina) VEZNI RED: Nemanja Gudelj (Sevilja), Sergej Milinković-Savić (Lacio), Saša Lukić (Torino), Filip Kostić (Juventus), Uroš Račić (Braga), Nemanja Maksimović (Hetafe), Ivan Ilić (Verona), Andrija Živković (PAOK), Darko Lazović (Verona) NAPAD: Aleksandar Mitrović (Fulam), Stefan Mitrović (Crvena zvezda), Filip Đuričić (Sampdorija), Nemanja Radonjić (Torino), Luka Jović (Fiorentina), Dušan Vlahović (Juventus), Dušan Tadić (Ajaks). Izvor: MN PRESS