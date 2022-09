Ne bih nikoga da uvrijedim, ali to me ne zanima: Piksi hoće pobjedu Srbije, a jedno mu smeta - "Pa je l' njima pomoglo?"

Autor Nebojša Marković

13 : 30 ZAVRŠENA JE KONFERENCIJA ZA MEDIJE

13 : 26 "KO ĆE IGRATI ZA ŠVEDSKU? NEMAM POJMA" "Nemam pojma niti me interesuje. Ne znam stvarno, pratio sam što ste i vi pratili, ko koliko igra. Ne bih nikog uvredio, ali me ne interesuje toliko ko će igrati u timu Švedske. Interesuje me naš tim i da momci odigraju onako kako radimo svaki dan. Znam generalno njihov sastav, ali ih neću opterećivati tim informacijama."

13 : 24 PIKSI O JURENJU DRUGOG ŠEŠIRA "Irska je bila u drugom šeširu sad kad smo bili u kvalifikacijama. Jesu Irci bili u drugom šeširu? I je l' im to nešto pomoglo što su bili u drugom šeširu? Da li si drugi ili treći šešir, nema veze, ti moraš da igraš. To nije garancija da ćeš se kvalifikovati za Evropsko prvenstvo. Taj šešir nije toliko garancija da ćeš nešto sutra da slaviš."

13 : 22 O IZJAVAMA LAZARA SAMARDŽIĆA Piksi je u ponedeljak rekao da će on igrati za Srbiju, Samardžić je rekao da se nada pozivima u mladu selekciju Nemačke, a evo šta selektor Srbije kaže na sve to i da li će on igrati za "orlove": "Pa da sačekamo taj mesec mart, pa ćemo videti. Imamo dovoljno vremena. Uradio sam ono što je trebalo da uradim. Ali sad je to nebitna tema. Kad dođe vreme, ako dođe, pričaćemo oko toga." Izvor: Profimedia/MN Press

13 : 19 TADIĆ: BITNO JE DA UĐEMO U "A" DIVIZIJU Koliko bi značile dve pobede u Ligi nacija i da li je bitno u kom smo šeširu pred kvalifikacije za EURO 2024? "Sve je bitno, nije o glavu, ali pokušaćemo da to učinimo, da budemo u A diviziji, jer mislim da tamo pripadamo. Videćemo, treba samo da se prepustimo, da igramo našu igru i onda rezultat sam dolazi po sebi. Tako i za taj šešir mislim."

13 : 15 KO ĆE BITI ŠTOPER UMESTO MILENKOVIĆA? "Nemam dilemu oko tima, iskreno. Samo ne mogu da vam kažem. Stvorena je slika u mojoj glavi pre tri dana i svaki dan se ona samo potvrđuje da to tako treba da bude. Nemamo Milenkovića zbog povrede, ali jer igramo sa trojicom u zadnjoj liniji, neko od njih mora da igra. E sad, ko će to biti, videćete sutra. Nemanja Gudelj nije u kombinaciji za ove dve utakmice, on je već otišao. Ima tu par nekih stvari zdravstveno koje mi kao treneri moramo da prihvatimo. Radi se tu o trojici igrača, da vidimo kako će spavati i kako će se probuditi."

13 : 14 "IMAMO MITROVIĆA KAO TOPALOVIĆA" Da li će kombinovati sastav? "U ovom momentu, za razliku od juna kad smo imali četiri meča u 11 dana, ovde imamo samo dve utakmice. Nema ni prostoraa ni potrebe da improvizujemo. Švedska je izuzetan tim iako smo mi njih pobedili u Stokholmu. Sve zavisi od nas. Nije tragedija ni ako ne budemo prvi, iako ovi mečevi imaju važnost. Pokušaćemo da dođemo do tih pobeda, to nemojte da sumnjate." "Imamo Mitroviće kao Topalovići. Dakle Stefan Mitrović, ovaj mlađi, jer imamo dvojicu. Oni su lepi momci i zgodni su, ali nisu došli da se ovde slikaju. On će sigurno debitovati za Srbiju. Oni su došli da debituju za naš tim, Stefan Mitrović i Srđan Babić. Što se sastava tiče, igraćemo najjače što možemo."

13 : 12 PITANJE ZA TADIĆA O KRITIKAMA LEGENDI AJAKSA Da li su te kritike tendeciozne ili su navikli da je Tadić uvek najbolji? "Kad ste najstariji u ekipi i kad ste kapiten, dugo godina pobeđujete, naravno da nekim ljudima to ne odgovara. Pogotovo kad ste stranac u nekoj zemlji, ako ne pogodite za gol ili ne napravite asistenciju, vi ste prvi na udaru. Ja sam uvek govorio da je to normalno, i da mi najstariji preuzimamo odgovornost. Treba da znaš ko si i šta si i da se ne osvrćeš svaki dan na izjave. To je najbitnije." Izvor: MN PRESS

13 : 07 ŠVEDSKA NAM JE VRLO, VRLO VAŽNA UTAKMICA Pitanje iz "L'Ekipa" je bilo o važnosti Lige nacija. "Liga nacija nije prijateljsko takmičenje. Važno je iz mnogo razloga. Čekamo oba meča, naročito sutra protiv Švedske, imamo dobru atmosferu. Nema danas prostora da mislite da imate lak meč. Videli smo juče rezultate ili neke ranije rezultate, svi bi da naprave iznenađenje. Ali znamo naš cilj, da igramo dobro i lepo i da ostvarimo rezultat. Vrlo važan meč za Srbiju je taj protiv Švedske."

13 : 05 DA LI ĆE MITROVIĆ I VLAHOVIĆ POČETI U ŠPICU? "Sve je moguće. Mi smo skoro na kraju ovog takmičenja u Ligi nacija. Mi ćemo se boriti do kraja da budemo kandidat za prvo mesto u grupi. A sutra protiv Švedske će biti teško. Mislim da moramo da uradimo sve da pobedimo i tri boda su nam jako potrebna. Oko igranja Mitrovića i Vlahovića, obojica su sjajni, tako da ne vidim problem da budu zajedno na terenu. Ali ne bih hteo da pričam o sistemu. Njih dvojica se dobro razumeju. Ako imate dva sjajna muzičara, ne vidim zašto ne bi mogli da sviraju zajedno."

13 : 03 ODMAH PITANJE O VLAHOVIĆU Novinara "Gazete delo sport" je zanimalo mišljenje o formi Dušana Vlahovića. "Očekivao sam neka pitanja o meču sutra, a ne o Vlahoviću. Vidite, mogu da kažem da on ovde dobro radi, srećan je što je deo grupe i motivisan je za naredne dve utakmice. Kao selektor Srbije sam zadovoljan njegovim ponašanjem i igrama. Možda u Italiji očekuju da postigne dva-tri gola svaku utakmicu, ali Serija A je vrlo teška liga. Ali profesionalno, on je sjajan momak koji se žrtvuje za tim", odgovorio je selektor Stojković.