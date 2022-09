Srbija gazi, Mitrović uništio Šveđane! Neka se plaši Holand, "orlovi" idu po prvo mjesto u Ligi nacija!

Reprezentacija Srbije savladala Švedsku u Ligi nacija.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Srbija je pobedila Švedsku u Ligi nacija. Na "Marakani", pred oko 10.000 mališana tim Dragana Stojkovića demolirao je Šveđane u Ligi nacija - 4:1 (2:1). Briljirao je Aleksandar Mitrović koji je postigao het-trik, četvrti gol postigao je Saša Lukić i to na prelep način sa ivice kaznenog prostora. Sada sledi okršaj sa Norveškom i Erlingom Holandom za prvo mesto u grupi četiri i plasman u "A" diviziju ovog takmičenja (27. septembar).

Poveli su Šveđani u 15. minutu, neposredno posle neverovatnog promašaja Živkovića. To je "probudilo" srpski tim, prvenstveno Mitrovića. Fenomenalni napadač već u 18. minutu je izjednačio glavom, da bi u završnici prvog dela posle sjajno izvedenog kornera Tadića ponovo pogodio mrežu i doneo vođstvo ekipi (2:1). Samo što je počelo drugo poluvreme, opet isti scenario. Gol Mitrovića. Jedina razlika bila je što je to učinio nogom posle dodavanja Dušana Vlahovića. Sudija je poništio gol zbog ofsajda, reagovala je VAR soba i potvrdila da nije bilo nedozvoljene pozicije, pogodak je priznat.

U momentima kada je sve išlo baš onako kako su svi zamislili, dogodio se jedan veliki problem. U 68. minutu Sergej Milinković-Savić napravio je bespotreban start na polovini rivala i dobio je žuti karton. To znači da neće moći da pomogne saigračima u ključnom meču sa Norvežanima. Shvatio je to i sam odmah, uhvatio se za glavu. Samo dva minuta posle toga, viđen je novi gol. Saša Lukić namestio se na ivici kaznenog prostora, gađao i pogodio dalji ugao, svi na tribinama bili su oduševljeni. Zatim je u 72. minutu Mitrović izašao iz igre, ušao je Uroš Račić umesto njega, a to je učinio hramljući. Držao se za nogu posle jednog udarca koji je dobio od Viktora Lindelofa...

Bilo je jasno da je sve gotovo, a Piksi je tada u igru uveo još jednog debitanta. Srđan Babić je igrao od prvog minuta, a u 84. minutu napravio je duplu promenu. Ušao je mladi fudbaler Zvezde Stefan Mitrović umesto Dušana Tadića, a Ivan Ilić zamenio je Filipa Kostića. U poslednjim minutima u igru je ušao i Luka Jović. Zamenio je Dušana Vlahovića koji je imao nekoliko zicera i šansi za gol, ali nije uspeo da pogodi.

SRBIJA: V. Milinković-Savić - Mašović, S. Mitrović, Babić - Živković (od 46. Lazović), Lukić, S. Milinković-Savić, Kostić (od 84. Ilić), Tadić (od 84. Stefan Mitrović) - Vlahović (od 89. Jović), A. Mitrović (od 72. Račić)