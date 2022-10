Mirko Ivanić vadi Zvezdu iz krize: Golčina i 4:0 za crveno-bijele u Novom Sadu!

Dominacija Crvene zvezde protiv Mladosti.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda oporavila je Mirka Ivanića, a on ju je poveo ka pobjedi protiv Mladosti u Novom Sadu - 4:0!

Sjajnim golom sa distance, Ivanić je u 12. minutu "poništio" loše izveden penal Aleksandra Pešića, koji je odbranio najbolji igrač domaćih - Aleksa Milojević. Učinio je Ivanić to na vrijeme da Beograđani ne upadnu u nervozu na "Karađorđu", Milojević im je "skidao" šanse do poluvremena, a onda je trener gostiju Miloš Milojević uveo u igru Aleksandra Kataija i on je golom za 0:2 i "namazanom" asistencijom za Ivanića za 0:3 dovršio posao i najavio ko će pobijediti.

Konačan rezultat postavio je Gelor Kanga, udarcem iz penala četiri minuta prije kraja, kada je savladao Milojevića nakon što je golman Novosađana faulirao Stefana Mitrovića u šesnaestercu.

Crvena zvezda je ubjedljivom pobjedom nagovijestila da izlazi iz krize, "vezala" je treći trijumf u Superligi u nizu i u dobrom raspoloženju dočekaće početak evropskog "dvomeča" protiv Ferencvaroša u 3. i 4. kolu Lige Evrope, koja će biti odigrana ove i sljedeće nedjelje.

