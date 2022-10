Zvezda mijenja taktiku - igraće sa dvojicom napadača? Milojević pričao o dvojici mladih igrača, pa poručio: "Vidjećete"

Trener crveno-bijelih Miloš Milojević je pred meč u Novom Sadu pričao o raznim temama.

Izvor: YouTube/FK Crvena zvezda

Crvena zvezda odradila je posao u Kupu i sada se vraća superligaškim obavezama. Novi duel u domaćem šampionatu imaće u nedjelju u Novom Sadu, gostuju ekipi Mladost GAT (17 časova). Miloš Milojević je prije tog meča odgovarao na pitanja novinara i pričao je o raznim temama. Kako o samom duelu i onome što čeka njega i njegov tim u sljedećem meču, tako i o nekim taktičkim idejama.

Prva stvar koju je istakao bila je da su igrači spremni i željni da se dokažu. "Posebna motivacija Mladosti neće biti potrebna, a očekujem meč gdje će pokušati da urade sve što je u njihovoj moći da nas pobjede. Međutim, više sve zavisi od nas samih. Ako podižemo nivo igre i koristimo šanse u pravom trenutku mislim da će biti lakše. Poštujemo protivnika u pripremi utakmice. Promijenili su trenera što može da bude malo 'neprijatno' kada igrate prvi put, ne znamo tačno kako će igrati. Imamo indicije kako su igrali kada je bio sa ekipom. To je nešto na šta se fokusiramo kod njih, ali 95 posto se fokusiramo na to da stvari radimo bolje, koje pokušavamo da radimo, da to postanu automatizmi. Na dobrom smo putu, naravno to nekada izgleda bolje, nekad gore. Nekada idemo dva koraka napred, nekad nazad, ali mislim da postoji dosta prostora za napredak", počeo je Milojević.

Dobro je upoznat sa stilom igre narednog rivala. "Imaju dva dobra špica, sličnog profila, Katanić, Vidakov i Arsić koji je uvijek neugodan na prekidu. Mislim da su kao tim čvrsti, da su porasli, privikavaju se na nivo koji im je potreban. Mislim da imamo dosta kvaliteta, vraćaju nam se igrači poslije reprezentativne pauze koji su svježi i nisu igrali protiv Mačve. Imamo grupu kvalitetnih igrača i ne postoji opravdanje, niti mogućnost da tražimo bilo kakav alibi."

Šefa struke crveno-bijelih raduje i to što će konačno imati sve igrače na raspolaganju, a dobio je i pitanje da li će možda početi sa dva napadača. "Svi su tu, ne postoji niko ko ne može da igra, imaćemo 'slatke muke' za startnih 11. Što se dvojice napadača tiče, vidjećete u nedjelju."

Milojević je u Kupu dao šansu igračima koji su imali manju minutažu, naglasio je da "želi da ih razigra i da daje šansu", a onda je uslijedilo pitanje o Jegoru Prucevu koji je igrao za reprezentaciju Rusije (do 21 godine). "Jedan igrač sa velikim potencijalom, interesantan. Ako imate kvalitet da igrate za reprezentaciju Rusije do 21 godine u velikoj zemlji sa tolikim izborom kvaliteta. Imamo dosta igrača u veznom redu gdje on nastupa. Predstoji mu žestoka borba, mora da radi i čeka svoju šansu."

Zatim su uslijedila dva pitanja, jedno od mladom Jovanu Mijatoviću koji je sve bliži prvom timu, a drugo o Radovanu Pankovu i tome da li će on igrati u Novom Sadu. "Jovan se približava tome da bude i u startnoj postavi, za njega 'nema zime'. Za Radovana moramo da sačekamo utakmicu da vidimo. Imamo 28 igrača na raspolaganju i to je luksuz, moramo da pazimo i da ih tempiramo i da svaki meč igramo sa onima koji su u tom trenutku fizički i mentalno najspremniji."

Poslije meča protiv Mladosti sledi duel u Ligi Evrope protiv Ferencvaroša. Zato će se pratiti i meč mađarskog predstavnika u tamošnjem šampionatu. "Naravno da ćemo pratiti. Imamo ljude pored ekrana i na terenu. Ferencvaroš ima potpuno drugi sastav u Evropi i u prvenstvu. Imaju takođe veliki roster kao i mi. Međutim, neki principi i ideje mogu da se vide sigurno", zaključio je Milojević.