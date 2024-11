Španija ukrala pobjedu u Slovačkoj: Velika greška zapisničkog stola i sudija spriječila senzaciju!

Slovačka je trebalo da pobijedi Španiju u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u košarci, a onda je zapisnički sto napravio veliku grešku...

Slovačka je napravila šok i pobijedila Španiju u košarci! Tačnije, tako je trebalo da bude, da nije bilo velike greške zapisničkog stola! U okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo slovački tim je napravio iznenađenje i počeo da slavi pobjedu, na semaforu je bilo 67:64 i ostale su samo 0,4 sekunde do kraja produžetka. A onda - šok! Santi Husta je ukrao loptu, podigao se na šut za tri, pogodio i odveo meč u drugi produžetak poslije kog je Španija otela trijumf - 76:72!

Zaista je teško opisati šta se sve izdešavalo na ovom meču. Španija je imala prednost tokom većeg dijela meča, da bi Slovaci u posljednjem minutu uspjeli da se vrate, da povedu i bila je to naznaka drame. Dva produžetka i koš koji realno nije smio da bude priznat. Jednostavon, nemoguće je ukrasti loptu i podići se na šut za tri poena za četiri desetinke. Ali, zapisnički sto je koštao Slovake i to usred Bratislave...

Nezaustavljiv je bio bivši igrač Partizana Vladimir Brodzijanski koji je otišao iz Humske kao veliki promašaj. On je Špancima ubacio čak 23 poena (5/11 za dva, 2/3 za tri, 7/10 sa penala), uz to je imao 10 skokova i 2 asistencije. Mogao je upravo on da riješi meč i prije produžetka pošto je pri rezultatu 59:58 za Špance u posljednjim sekundama četvrte četvrtine dao jedno od dva slobodna bacanja što je značilo da meč ide u produžetak.

U dodatnih pet minuta bila je velika drama, iako su Slovaci imali pet poena prednosti na šest sekundi prije kraja produžetka. Onda su vodili sa 67:64 i na semaforu su ostale su 0,4 sekunde. Djelovalo je da je sve gotovo, ali onda je nastao pravi šok. Santi Justa je ukrao loptu, pogodio trojku za izjednačenje, ali su sudije pokazale da se koš ne priznaje i da nije izbacio šut na vrijeme.

Uslijedilo je dugo gledanje snimka, na kom se vidi da sat nije pušten na vrijeme i da je vrijeme krenulo tek kada je Justa uzeo loptu i podigao se na šut. Velika greška zapisničkog stola skupo je koštala Slovake.

Svi su bili složni u odluci da je sat kasnio, da je vrijeme trebalo da istekne, ali je ogromna greška zapisničkog stola bila ključna. Objasnile su to i sudije Slovacima, sat nije pušten kada je trebalo...

Dicen que el tiempo es relativo.



Pues para Yusta 4 décimas son



El triple de una remontada jamás vista. 6 puntos en 4 segundos.



España, a lograr lo imposible en la segunda prórroga.#Eurobasket2025pic.twitter.com/qLvJTv1MBS — Teledeporte (@teledeporte)November 22, 2024

(MONDO)