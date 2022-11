Piksi: Sjećate se šta sam rekao kad smo pošli u Katar? Nisam to kazao da vas zabavljam, već sam znao!

16 : 52 Konferencija za medije Dragana Stojkovića se završila, selektor je ustao, a onda se vratio da pošalje poruku reprezentaciji Brazila i povređenom Nejmaru. "Jako mi je žao što se jedan od najboljih igrača sveta Nejmar povredio protiv Srbije, ali to nije bila naša greška. To je bila nesreća da je igrač zgazio na stopalo i tužni smo zbog toga. Želimo mu brz oporavak i želimo mu da se što pre vrati na teren", rekao je Piksi i dodao: "I daće Bog da se vidimo ponovo". Izvor: MN PRESS

16 : 50 Dve škole fudbala - Kamerun i Srbija? "Naš stil fudbala je takav da imamo igrače tog profila da pokažemo lep i atraktivan fudbal. Međutim, od kada sam postao selektor - mislim da ne postoji utakmica u kojoj Srbija nije postigla šansu ili nije postigla gol. Takav fudbal želimo da igramo. Problem protiv Brazila je što je Aleksandar Mitrović bio na 50 odsto svojih mogućnosti, pa Vlahovića koji je na 30 odsto, pa Filipa Kostića koji je kompletno u autu. To za Srbiju predstavlja problem u ofanzivnom smislu, ne kažem da ne bismo izgubili od Brazila, ali sa njima bismo im napravili problem. Moramo da se složimo da je to preveliki problem za malu Srbiju koja ima tridesetak igrača. Pošto je situacija bolja, nadam se da ćemo se vratiti na stari put i nastaviti da pokazujemo dobre igre i davati golove", zaključio je Piksi. "Kad se desi poraz, najvažnije je da glava bude hladna. To je jako bitno, važno je da komunikacija između igrača bude na istom nivou i da niko ne pomisli da imamo problem, da se neko ljuti... Ja sam otvoren i ne krijem išta. Da imamo probleme, rekao bih da imamo i da ćemo rešiti. Ali, nemamo takve probleme". Izvor: MN PRESS

16 : 45 "Situacija sa Kostićem je bolja i na mene su poslednja dva dana ostavila dobar utisak. Neću reći da će igrati, ali da je u konkurenciji - jeste. Njegovo trčanje i njegovi fizički angažmani na treningu su bolji i biće okej", rekao je Piksi i dodao da je ekipa dobro reagovala posle poraza od Brazila. "Nema tu pokušaja, oni su već podignuti. Nije sramota izgubiti od Brazila, ali treba biti pozitivan i mi jesmo pozitivni, idete samo napred. Nema veremena za priču o nečemu što je već prošlo. I dobro je da ga nemamo više...". "Sada imamo oči u oči i da prođemo grupu". Izvor: MN PRESS

16 : 42 Igraće najjači tim "Situacija nije odlična, ali to znači da je bolja nego što je bila... Ako se setite šta sam rekao pre odlaska u Bahrein, da sam rekao da nije kome je rečeno, nego kome je suđeno - to je ono što se odnosilo na ovu situaciju. Nisam ja zabavljao javnost, to sam rekao znajući ovu situaciju. Neće igrati oni koje želim da igraju i zato sam to rekao", rekao je Piksi i rekao da ga brine što ne igra neko mesec dana, pa dodao da "ne može da se pobegne" iz ove kože. "Izlazimo sa najjačim mogućim timom".

16 : 40 Sve najlepše o Kamerunu "Znam da su već afričke ekipe pobedile i nadam se da treća Kamerun neće pobediti. Naravno da poštujem afrički fudbal i Kamerun je uvek bio dobar reprezent afričkog fudbala. Imaju legende svetskog fudbala i budite ponosni zbog toga. Kamerun je ekipa koja ima nekoliko vrhunskih igrača i koja u kontrama može da napravi problema i moramo da budemo oprezni sutra da ne trčimo na velikom prostoru", rekao je Piksi. "Nadam se da ćemo ukrotiti 'lavove', iako su to životinje sa kojima nije prijatno sresti se". Izvor: MN PRESS

16 : 38 Kakva je atmosfera? "Atmsofera je odlična i svi su motivisani i usredsređeni na ono što ih čeka. Već smo igrali ovakve utakmice i znamo da ovo znači dosta, ali moraš biti bolji i dati gol više od protivnika. Nadam se da ćemo biti kadri i posvećeni onome što želimo i očekujem da Srbija bude na nivou na kom želim da je vidim", rekao je Piksi. "To je samo početak za ono što nas čeka protiv Švajcarske". "Ništa ne može da nam poremeti mir. Od kada sam ovde, pozitivna je energija i vidi se koliko se svi momci zalažu za rezultat i to ništa neće poremetiti", dodao je Vanja Milinković-Savić.

16 : 35 Neće nas poremetiti poraz od Brazila "Odnos je od početka do danas na mestu. Moje dileme? Imao sam ih jer znam koliko je igrača povređeno. Jedino vi ne znate, ali ne mogu to da kažem javno. Sve je u redu u našim odnosima i neće nas poremetiti poraz od Brazila i ne može to da poništi sve ono što smo radili", rekao je Piksi.

16 : 33 Vanja o pohvalama "Pohvale naravno pozitivno utiču, ali utakmica je već daleko. To nam nije donelo bodove, gledam samo unapred da se spremimo za Kamerun", rekao je Vanja Milinković-Savić.

16 : 32 Šta kaže Tijago Silva? "Imaju dobru odbranu, nisam čitao medije i ne znam šta je rekao Tijago Silva. Mislim da je to najbolje, može to da vas poremeti eventualno i nema potrebe za time. Uvek neko može da kaže neku glupost koja može da utiče na tim. Njemu je lako da igra, kad igra sa rekovalescentom. To je bio Mitrović. Da je bio Mitrović sto odsto spreman, ne verujem da bi tako pričao Tijago Silva... Ako je zaista to rekao da smo mogli bolje da ih analiziramo, mislim da smo pogodili tim Brazila i mogu da vam pokažem taj papir 15. novembra. Nisu mogli da nas iznenade, jedino mi je žao što igrači nisu bili na sto odsto jer bi to totalna drugačija priča bila", rekao je Piksi. Izvor: TV Arena sport/screenshot

16 : 30 "Na meni je da se pripremim najbolje moguće, imao sam video-analizu, ali da li ću imati više ili manje posla u odnosu na Brazil - nadam se da da, ali to ne zavisi od mene", rekao je golman Srbije.

16 : 29 Šta misliš o golmanu Onani? "Mislim da je odličan golman i da je velika budućnost pred njim. Vrhunski se snašao na početku sezone u Interu kada je morao da zameni odličnog golmana kao što je Handanovič. Izborio se sa pritiskom i mislim o njemu sve najbolje kao golmanu", rekao je Vanja Milinković-Savić.

16 : 28 Kakvi su Kamerunci? "Gledao sam utakmicu protiv Švajcarske, ali Kamerun je dobar tim. Nisam znao da su poslednji put na Svetskom prvenstvu pobedili Rumuniju 1:0", rekao je selektor Piksi.

16 : 27 Nisam znao tim za Brazil! "Mi smo kao i Kamerun počeli s porazom ovo Svetsko prvenstvo i naravno da su iste aspiracije da dođemo do sva tri boda. Da li ćemo biti ofanzivni, hoćemo, moramo da napadnemo, ali moramo da u oba smera budemo kompaktni. Stanje igrača me u ovom trenutku raduje. Da li će Mitrović i Vlahović početi utakmicu, to ćete videti sutra, ali da znam sastav - znam. Tako da tu nemam dilemu i to je razlika u odnosu na Brazil kada nisam znao ko će da igra", nasmejao se Piksi i otkrio da je u poslednjem trenutku odredio tim.

16 : 23 Fizička sprema? "Napravljena je analiza i naš problem u drugom poluvremenu je bio taj da smo se trošli previše ni za šta. Statistika pokazuje da smo pretrčali više od Brazila, a kao da tih pola sata da ne postojimo. Previše smo se trošili, imali smo tehničke probleme, imali smo 160 izgubljenih lopti i nemoguće je da dobijete bilo koga. Nismo imali napad i nismo bili kompletni na terenu i nisam mogao da izađem sa najboljim timom jer bi to bila totalno drugačija priča. Ali, Bože moj...", rekao je Piksi i dodao da poslednja dva dana ga raduju. "Intenzitet je bio na visokom nivou i vrlo dobro su igrači odgovorili u svakom smislu i vraćamo se. Od dolaska u Katar, imali smo jedno sedam-osam igrača koji nisu bili u trenažnom procesu i to nisam mogao javno da govorim jer bi to znao ceo svet i za mene je to bilo vrlo zabrinjavajuće". "Sad znate zašto nije bilo osmeha na mom licu", rekao je Piksi i rekao da se osmeh polako vraća.

16 : 21 Kako su Kostić, Vlahović i Mitrović? "Biće promena u odnosu na sastav sa Brazilom. Što se tiče Kostića, rekao sam da budem precizniji - situacija nije odlična da bih bio prezadovoljan. Ali jesam u odnosu na ono što je bilo pre deset dana... To me raduje i poslednja dva treninga je odradio sa ekipom i biće u konkurenciji za tim. Raduje me intenzitet kojim je radio, raduje me da je u kondiciji, da mogu da računam na njega", rekao je selektor Stojković.

16 : 17 Istraga FIFA o Srbiji zbog zastave? "Bez komentara", odgovorio je portparol Milan Vuković na prvo pitanje novinara.

16 : 16 Selektor Dragan Stojković i golman Vanja Milinković-Savić su stigli na konferenciju za medije.

15 : 50 U toku je obraćanje selektora Kameruna Rigoberta Songa koji poručuje da će njegova ekipa ispraviti greške koje je pravila protiv Srbije i pružiti bolju partiju nego protiv Švajcarske, odnosno postaraće se da koriste šanse koje su promašili u prvom meču Svetskog prvenstva. Odmah posle njega obratiće se Dragan Stojković.

15 : 02 Fifa hoće da kazni Srbiju? Zbog zastave sa južnom srpskom pokrajinom Kosovom i Metohijom, u bojama "trobojke", i sa natpisom "Nema predaje", FIFA je pokrenula istragu i namerava da kazni FSS. Problem je što se zastava našla u svlačionici Srbije i potom je postala viralna na društvenim mrežama. Reagovali su na dopis tzv. Kosova koje zahteva kaznu za Srbiju zbog "ksenofobije", dok istovremeno od FIFA traže i da im "pokloni stadion" u Kataru. Izvor: Kurir/Dado Đilas

14 : 58 Kamerunci nas se ne boje... Čitali ste već da je Samuel Eto najavio da će Kamerun osvojiti Svetsko prvenstvo, a čini se da je taj optimizam "udario" i u navijače "ponosnih lavova". Na ulicama Dohe naleteli smo na dvojicu od njih i poručili su nam da će Kamerun pobediti ubedljivo Srbiju - i to 5:0. Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ