Englezi odmah pitali "orlove": Hoće li biti provokacija protiv Švajcarske?

"Otišao sam u sobu i zatvorio sam se, onako gledao sam utakmicu i bukvalno se čuje par sekundi ranije u odnosu na prenos. Čujem kako postižu pogodak i tu je bila jedna lopta, reko samo da Švajcarska nije dala gol. Posle toga sudija kaže ofsajd, tu je bilo razočaranja, a nakon toga radost. Sve sada zavisi od nas, radovali smo se svi. Atmosfera nikad nije bila ovako dobra i zdrava i stvarno mi je čast i zadovoljstvo biti deo ove reprezentacije - da se držimo zajedno i to je to", rekao je Tadić.

"I da je bilo 0:0 - isto bih uradio. Tako je padala lopta i mislio sam da će me stići. Nije to pad koncentracije, nije da sam pokušavao da radim nešto što nije realno...", rekao je Sergej.

Ako je nešto dobro posle jučarešnjeg dana, onda je to da Srbija i dalje zavisi od sebe (ako Kamerun ne napravi iznenađenje turnira), pošto joj je za prolaz potrebna pobeda protiv Švajcarske. Da bi do toga došlo, "orlovi" će morati da odigraju skoro pa savršen meč, a ostaje nam da vidimo kako će kritike uticati na njih.

Šta je rekao Piksi?

Selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković bio je vrlo oštar na rečima u analizi utakmice, napomenuvši u više navrata da je nezadovoljan kako su "orlovi" odigrali: "Osećamo frustraciju, jer imati 3:1 i dopustili smo im da dođu do 3:3... To je frustrirajuće. Mislim da smo reagovali odlično posle njihovog ogla, ekipa se potpuno podigla, uspeli smo da napravimo nekoliko fenomenalnih šansi, pa dali tri gola, a onda visok izlazak naše odbrane je apsolutno zabranjen na ovom nivou. To je amaterski, ne bi smelo da se dešava i koštalo nas je pobede. U svakom slučaju - idemo dalje. Mada ovo što sam video, ta statisika, posed lopte, dominantnost, to ništa u ovom momentu ne znači".

Izvor: TV Arena sport