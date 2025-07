Stiže osvježenje: Još danas sunčano i toplo, pa slijedi promjena

U BiH će danas biti pretežno sunčano i toplo, a kratkotrajna kiša ili pljuskovi mogući su popodne na jugu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena, krajem dana i jaka bura, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najviša temperatura vazduha od 29 do 36, u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u centralnim i istočnim područjima umjereno do pretežno oblačno, a u ostalim dijelovima malo do umjereno oblačno i sunčano.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica 10 stepeni, Drinić, Han Pijesak 16, Šipovo, Kalinovik, Čemerno i Ivan Sedlo 17, Mrkonjić Grad, Foča, Bihać i Sokolac 18, Prijedor, Ribnik, Rudo, Kneževo Bugojno, Drvar i Sanski Most 19, Sarajevo, Zenica, Srebrenica, Srbac, Novi Grad, Višegrad, Bileća i Gacko 20, Zvornik, Jajce i Livno 21, Doboj, Banjaluka i Tuzla 22, Gradačac 24, Bijeljina 25 i Mostar 29 stepeni.

Stanje na putevima

Zastoja i posebnih ograničenja jutros nema na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, izuzetak su dionice na koji se izvode radovi i gdje su moguća kraća čekanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na magistralnom putu u Novom Gradu do granice sa Hrvatskom do ponoći će, zbog održavanja sportske manifesacije "Streetball", biti obustavljen saobraćaj na dionici od ukrštanja sa ulicama Prve pješadijske novogradske brigade i Karađorđa Petrovića, do ukrštanja sa Vidovdanskom ulicom.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu "9. januar" u lijevoj kolovoznoj traci od Kladara kod Doboja prema Banja Luci.

Zbog rekonstrukcije raskrsnice, izmijenjen je saobraćaj na magistralnom putu Prijedor-Kozarac, u naselju Orlovci. Za vrijeme radova, saobraćaj će se odvijati naizmjenično, jednom trakom.

Jednom kolovoznom trakom vozi se na dionici Brod na Drini-Hum od 7.00 do 19.00 časova zbog završnih radova na asfaltiranju kolovoza.

Usporeno se vozi i uz kratkotrajne zastoje na magistralnom putu magistralnom putu Laktaši-Klašnice, u mjestu Jakupovci.

Izmjene u saobraćaju su, zbog radova, na dionici magistalnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3, dok povremeno do zastoja dolazi na istom putnom pravcu ali na lokalitetu Sijeračke stijene gdje je u toku sanacija klizišta.

U Kostajnici kod Doboja u toku su radovi u kamenolomu "Grapska-Kostajnica" zbog čega svakodnevno od 10.00 do 16.00 časova dolazi do privremenih obustava saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Modriča.

Radovi se izvode na putnim pravcima na području Prijedora, na dionicama Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina, Brodar-Višegrad gdje je u toku postavljanje rasvjete u tunelima, te na dionicama Brod na Drini-Hum /Šćepan Polje, Srbac-Derventa, Gradiška-Nova Topola-Klašnice.

Zbog izgradnje auto-puteva izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac, Crkvina-Modriča i Rudanka-Doboj.

Deminerski radovi se izvode na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, zbog čega će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku jednog dana.

Takođe, deminerski radovi se izbode i u opštini Novo Goražde zbog čega će dolaziti do povremene polučasovne obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Ustiprača–Novo Goražde, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 časova.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova dolazi do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan od 12.00 do 16.00 časova.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je otežan na magistralnom putu Gacko-Tjentište između tunela Čemerno i Surdup, te Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti iznad 7,5 tona, zbog klizišta, a jednom trakom u dužini od 50 metara vozi se regionalnim putem Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Jednom trakom u dužini od 40 metara vozi se regionalnim putem Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Na putu Rudanka-Stanari u LJeskovim vodama saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

U FBiH radovi su aktuelni na auto-putu Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putnim pravcima Zenica-Žepče u Topčić Polju, Kladanj-Vlasenice u Vitalju, Tuzla-Šićki Brod /skretanje za Lipnicu/, Ustikolina-Goražde u mjestu Mravinjac, Sarajevo-Pale i Vrhpolje-Ključ.

Na putnom pravcu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do tri i po tone ukupne mase.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila ukupne mase iznad pet tona i ona se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

(Srna/Mondo)