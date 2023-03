OBEĆAVAM, NEĆEMO BITI PODREĐENI! Prvo obraćanje Duljaja u Partizanu: Ne nosimo belu zastavicu na Marakanu!

"Darijo Srna je preneo moj intervju Rinatu Ahmetovu i on mi je rekao da me pozdravi. Ja sam rekao da bih uzeo gazdu kluba iz Šahtjora i preneo ga u Partizan. Imamo puno pozdrava od Srne i imaćemo još jednog navijača, svi iz Šahtjora su rekli da će pratiti sutrašnju utakmicu", rekao je Duljaj.

12 : 21

Bolje nemate!

"Navijači nam znače i daju nam vetar u leđa, to što skandiraju neke stvari - to je njihovo. Svako ima pravo da iskaže vid nezadovoljstva, ali mislim da u ovom trenutku je najbolje da se pruži podrška i igračima. Trenutno, bolje nemaju, da se tako izrazim. Možemo samo zajedno da izađemo iz ovoga. Negativni komentari neće pomoći, štaviše odmoći će nam. Apelujem na to da budu uz tim, pa na kraju ćemo videti gde smo i šta smo", rekao je Urošević.

Izvor: TV Arena sport/screenshot