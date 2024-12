Nikol Kidman se pojavila na plaži u ovom izdanju i svi su u šoku: Miliona ljudi širom svijeta joj aplaudiraju

Njen suprug Kit Urban odlučio se za klasično "golišavo" izdanje na plaži, dok je Nikol odabrala nešto drugačiju varijantu

Izvor: Tom Nicholson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slavna australijska glumica Nikol Kidman (57) mjesecima je vješto izbjegavala pojavljivanje na plaži, budući da nije željela ni da je paparaci uhvate dok je uživala sa porodicom, sve do sada.

Glumica se rijetko može vidjeti u kupaćem kostimu, iako je decenijama prisutna na svjetskoj sceni, a sada je uhvaćena na plaži u Sidneju i sve je oduševila odabirom kupaćeg kostima.

Kidmanova je uživala u društvu supruga Kita Urbana, njihove mlađe kćerke Fejt Margeret, kao i svoje sestre Antonije Kidman i sestričine Lusije Harli, poznate novinarke.

Holivudska diva, za koju se u posljednje vrijeme spekuliše da je značajno smršala, ponijela je jednodijelni kupaći kostim s dugačkim rukavima, koji je praktičan izbor za zaštitu od sunčevog zračenja. Fotografije s plaže deluju gotovo kao filmski kadrovi, otkrivajući njenu liniju u prirodnom izdanju.

Njen suprug Kit Urban odlučio se za klasično "golišavo" izdanje na plaži, ali se brzo presvukao nakon plivanja. Veliku pažnju privukao je i ostatak njene porodice – njena sestra Antonija i sestričina Lusija, koje se, poput slavne glumice, takođe izdvajaju po vitkoj figuri.

"Budim se uplakana i gubim dah"

Nikol je nedavno u jednom intervjuu govorila o svojim strahovima, smrtnosti, roditeljima, djeci, a ovo je ujedno bio i njen prvi intervju nakon što joj je majka preminula.



Majka četvoro djece govorila je o tome kako je u skladu sa svojim emocijama, kada je upitana zašto sada osjeća stvari dublje.

"Smrtnost. Povezanost. Život dolazi i udara vas. I gubitak roditelja, odgajanje djece i brak, i sve stvari koje čine da postanete potpuno svjesno ljudsko biće. Ja sam u svim tim fazama. Tako da je život... uhh.", iskrena je bila Nikol, koja je potom dodala:

"To je definitivno putovanje. I kako starite, udari vas to - budite se u 3 ujutro, plačući i ne možete da dođete do daha. Ako ti se to dešava, ne bježiš od toga. Meni se dešava. U potpunosti", iskrena je bila oskarovka.

Izvor: Silvia Elizabeth Pangaro/Shutterstock

Kako navodi, smrt roditelja i majčinstvo promijenili su njen život.

"Postoji aspekt života povezan sa smrću i i to je veoma teško kada počnete da se bavite time. Kada odgajate djecu, kažete: "Moram da budem ovdje. Želim da vidim sve". To je razarajuće i prelijepo i izvanredno.", rekla je glumica.

(Mondo)