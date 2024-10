Nikol Kidman o snimanju seksi scena za film "Babygirl": Nije me briga ako me više nikad niko ne dodirne

Nikol Kidman se osvrnula na iskustvo tokom snimanja najnovijeg filma "Babygirl"

Izvor: printscreen/youtube/A24

Čuvena glumica Nikol Kidman (57) rekla je da se tokom snimanja filma "Babygirl" toliko uzbudila, da je snimanje moralo da se prekine. U tom filmu, njenog supruga igra Antonio Banderas (64) dok joj je ljubavnik Haris Dikinson (28). Lik koji igra je moćna udata žena koja se zaljubljuje u mladog pripravnika, koji radi za nju.

"Bilo je mnogo dijeljenja i povjerenja, a onda i frustracija. 'Ne diraj me', tako je izgledalo", rekla je Nikol, prenosi The Sun.

Glumica je nastavila: "Bilo je trenutaka kada smo snimali, a ja bih rekla: Ne želim više da doživim orgazam. Nemoj da mi prilaziš. Mrzim ovo da radim. Nije me briga ako me više nikada u životu ne dodirnu! Preboljela sam to. Bilo je toliko prisutno sve vreme da je bilo gotovo poput izgaranja".

trejler za film Babygirl sa Nikol Kidman Izvor: Youtube / A24

Radnja filma

Film prati moćnu izvršnu direktorku Romi (Kidman) koja dovodi svoju karijeru i životni posao u opasnost, kada započne intenzivnu aferu sa mladim pripravnikom Semjuelom (Dikinson). Rediteljka Halina Reijn bila je inspirisana se*sualnim trilerom "Niske strasti", kao i pričom o ženi koja nikada nije iskusila se*sualno zadovoljstvo tokom svog 25-godišnjeg braka.

"Uvijek sam u potrazi za nečim novim kao glumica, uvijek idem dalje, gdje sve nisam bila? A to je ono što mogu da istražujem kao ljudsko biće. A ovo je područje na kojem do sada nisam bila", rekla je Nikol KIdman.

Izvor: printscreen/youtube/A24

Glumica je u braku sa kantri pjevačem Kitom Urbanom 18 godina i imaju ćerke Sandej Rouz i Fejt Margaret. Sa bivšim suprugom Tomom Kruzom usvojila je ćerku Izabel i sina Konora.

"Nažalost, kada imate porodicu kod kuće i sve ostalo, mora da postoji neka vrsta dogovora koji se sklapa gdje idete. Prepuštate se svom umjetničkom životu, a onda se vraćate svom domu i svom stvarnom životu", poručila je.

Snimala vruće scene i sa mužem najbolje drugarice

Nikol je zaintrigirala javnost i scenama u seriji "The Perfect Couple", u kojoj je imala vruće scene sa bivšim mužem najbolje prijateljice Naomi Vats, Livom Šriberom, koja joj, kako je izjavila, ovo nije zamjerila. Uloga u "Babygirl" smatra se njenom najizazovnijom, piše Daily mail.

Erotska drama "Babygirl" stiže u američke i britanske bioskope 10. januara naredne godine.

Pogledajte još scena iz ovog filma:

(Žena blic/MONDO)