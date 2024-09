Serija koja je zaludjela svijet: Nikol Kidman u eksplicitnim scenama sa bivšim najbolje prijateljice

Nikol Kidman i Liv Šriber igraju "savršen par" u istoimenoj seriji.

Dva dana nakon premijere, Netflixova serija "Idealan par" ("The Perfect Couple") postala je jedna od najgledanijih. Snimljena je da bude ljetnji hit, s morem, plažama i pijeskom, a predstavlja ekranizaciju romana Elin Hilderbrend, u SAD-u poznate kao "kraljice knjiga za plažu".

Hilderbrendova živi u Nentaketu, obalskom gradiću na istoimenom ostrvu koji je u 19. vijeku bio luka kitolovaca i gdje počinje priča romana "Moby Dik", u kom su stanovnici Nentaketa opisani kao gospodari mora. Sudeći po seriji "Idealan par", Melvil nijestanovnike Nentaketa uzalud nazvao moćnim vladarima!

To neugledno maglovito ostrvo, u Americi poznato kao "Mala siva morska dama", danas privlači svakoga - od američkih predsjednika koji tradicionalno ljetuju na obližnjem ostrvu Martini Vinogradi (Martha’s Wineyard), do dekadentnih bogataša pete generacije kojima pripada idealan par iz naslova serije, sredovječna spisateljica moćnog imena Grir Garison Vinsburi (Nikol Kidman) i njen dokoni muž Teg (Liv Šriber).

O čemu govori radnja serije?

Grir završava svoj novi ljubavni hit roman i vješto vlada mužem, trojicom sinova, poslugom i, poput prave moćnice, gospodari svim pokretninama i nekretninama na velikom pješčanom imanju zvanom Summerland Beach.

A njen muž, koji se skromno zove Teg, ne radi ništa, igra golf, vesla, puši travu i ponekad naleti na neku ljubavnicu. Dok čeka promociju svog novog romana, Grir na imanju organizuje probu svadbenog spektakla svoga drugog sina Bendžija (Bili Hovli) koji se ženi lijepom Amelijom (Iv Hjuvson), a nju moćna buduća svekrva i njen bogataški krug prezire, jer pripada siromašnom staležu.

Snimala strastvene scene sa bivšim mužem najbolje drugarice

Obzirom da u seriji igra suprugu liku Liva Šribera, Nikol Kidman je prije nego što je snimanje počelo morala da se konsultuje sa jednom osobom - svojom najboljom prijateljicom, glumicom Naomi Vats.

Liv je zapravo bivši muž Vatsove, a u par scena Kidmanova ima veoma strastvene scene sa njim. Kako je izjavila za strane medije, Naomi nije imala nikakav problem da vidi najbolju prijateljicu i bivšeg u ulozi bračnog para na ekranu. Ipak, navela je da ju je Nikol prije snimanja pozvala i zatražila blagoslov.

"Uvijek provjeravamo jedna drugu, čujemo se da vidimo da li je sve okej", navela je, "to je bilo veoma lijepo od nje", te dodala da jedva čeka da pogleda seriju.

Vats i Šriber započeli su vezu 2005. nakon susreta na Met Gali, ali su se rastali 2016. Par dijeli zajedničko starateljstvo nad dvoje djece - Sašom (17) i Kai (15).

Glumica je nedavno stala na ludi kamen sa drugim kolegom, Bilijem Krudopom, našoj publici najpoznatijem po ulozi u filmu "Jedi, moli, voli".

Prelijepe glumice pretjerale sa botoksom?

Kako neki na mrežama komentarišu, tužna strana serije su dvije velike i beskrajno darovite glumice, Nikol Kidman i Izabele Ađani, čija su prelepa lica gotovo neprepoznatljiva pod maskom botoksa.

A vesela strana je da je ovo veoma zabavna serija, i gleda se sa zanimanjem čak i kad nam se nimalo ne sviđa ono što gledamo, a to je najbolje opisao recenzent "Daily Beasta", Kevin Falon: "Gledanje Idealnog para zanimljivo je iskustvo, jer sve vrijeme ne možete a da ne pomislite 'ovo je treš'. Ali to je intenzivan treš, koji, zajedno s glumačkom postavom punom zvijezda predobrih za ovaj materijal, uzdiže seriju do te mjere da vam neće biti neugodno dok je gledate".

Mnoge je serija koja se sastoji od šest epizoda asocirala na koktel-triler-kombinaciju "Belog lotusa" i krimića Agate Kristi.

