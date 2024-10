"Morao sam prvo da popijem viski": Mladi glumac opisao intimne scene sa Nikol Kidman

Mladi glumac opisao snimanje intimnih scena sa duplo starijom Nikol Kidman.

Film "Babygirl", u kojem glavne uloge tumače Nikol Kidman (57) i Haris Dikinson (28), još nije doživio premijeru, ali je već privukao značajnu pažnju zbog tematike koju obrađuje. Nakon što je Kidman govorila o svojim doživljajima sa seta, i priznala da je u nekim trenucima tokom snimanja tražila pauzu zbog intenzivnih e*ortskih scena i Dikinson je podijelio svoje iskustvo.

Goli ples u Džordža Majkla

Otkrio je da mu je bilo neprijatno da snima neplaniranu intimnu scenu, u kojoj je morao da pleše go uz pjesmu Džordža Majkla, i to bez prethodnih proba. Istakao je da ga je bilo sramota, piše Daily Mail.

"Režiserka Halina Reijn pustila je pjesmu i rekla: 'Samo pleši.' Tako da sam zaplesao. Prije toga sam popio malo viskija. Ali bilo je stvarno neprijatno,“ rekao je, opisijući Kidmanovu kao srdačnu osobu. "Ona stvara prijatnu atmosferu na setu i omogućava svima da se osjećaju opušteno, ranjivo i ugodno, jer je izuzetno hrabra", otkrio je.

U filmu, njenog supruga igra Antonio Banderas (64) dok joj je mladi ljubavnik Dikinson. Lik koji igra je moćna udata žena koja se zaljubljuje u mladog pripravnika, koji radi za nju.

Glumica je za The Sun ovako opisala iskustvo sa snimanja: "Bilo je trenutaka kada smo snimali, a ja bih rekla: Ne želim više da doživim orgazam. Nemoj da mi prilaziš. Mrzim ovo da radim. Nije me briga ako me više nikada u životu ne dodirnu! Preboljela sam to. Bilo je toliko prisutno sve vrijeme da je bilo gotovo poput izgaranja".

Pogledajte neke od scena iz filma, koji se očekuje u bioskopima početkom naredne godine:

Pogledajte i trejler:

