Partizanov čudesan preokret - POBJEDA U 95. MINUTU! Crno-bijeli iz ponora do trijumfa za pamćenje!

Kanute šutira iz slobodnog udarca, pogađa donji levi ugao, a golman IMT-a je opet na mestu i "skinuo" je još jedan šut domaćih. Posle prekida, opet je pokušao Menig i ni on nije pogodio.

Dva puta mu je ka golu šutirao Ksander Severina, sada je to uradio i Kalulu, ali je bivši golman Crvene zvezde veoma raspoloženo ušao u meč

U danima nakon debakla u Danskoj (0:5), bilo je najavljivano da će Savo Milošević preuzeti crno-bele i da će Igor Duljaj dobiti otkaz, ali se to još nije dogodilo. Trener crno-belih odbacio je te navode i rekao da te priče "ne potiču iz Crvene zvezde"

Mučno je bilo i posle meča, na "presu"

Trener Partizana Igor Duljaj je sa suzama u očima govorio pred novinarima posle poraza od Nordšjelanda. Ukazao je na to da je trpeo i uvrede na nacionalnoj osnovi u Humskoj, gde je odrastao i postao veliki as crno-belih i reprezentacije. Takođe, veoma su ga pogodile prozivke za "burek", jer je to aluzija na njegovog pokojnog oca.