SERGEJ I MITAR MI NAPRAVILI PROBLEM! Čak osam igrača otpalo sa Piksijevog spiska: Činim dobro za srpski fudbal!

12 : 59 ŠTA JE REKAO PIKSI? Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi obratio se danas javnosti povodom utakmica u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo protiv Bugarske (7. septembar) u Beogradu i Litvanije (10. septembar) u Vilnjusu i saopštio loše vesti, a to je da je čak osam igrača otpalo sa prvobitnog spiska. Piksi neće moći da računa na Sašu Lukića, Marka Grujića, Petra Ratkova, Aleksu Terzića, Mijata Gaćinovića, Erhana Mašovića i Filipa Đuričića, koji je poslednji morao da otkaže zbog problema sa "zadnjom ložom". Umesto njih, selektor neće zvati nove igrače nego će računati isključivo na one koji su ostali na spisku. Tokom obraćanja, selektor je oglasio da je sada sav fokus na Mađarima koje veoma poštuje i da je za tu utakmicu potrebna "potpuna mobilizacija", kako bi došli do bodova koji će nas ozbiljno primaći konačnom cilju - plasmanu na Evropsko prvenstvo. Selektor je tokom obraćanja govorio i o transferima naših igrača, koje podržava jer veruje da prave korak napred, dodavši da su mu Mitrović i Milinković-Savić napravili problem jer sada "mora da gleda i Saudijsku Arabiju". Govorio je i o šansama Srbije da se plasira na EURO, pozivima za igrače iz domaćih klubova, Crvenoj zvezdi, Vladanu Kovačeviću... Izvor: MN PRESS

12 : 51 KRAJ OBRAĆANJA! "Meni puno srce kada vidim da je Petrović potpisao za Čelsi, a bio je jedan od najboljih u MLS. To nije promaklo ljudima iz Čelsija...", zaključio je selektor Srbije za kraj konferencije.

12 : 49 Šta je sa Vladanom Kovačevićem? "Vladan Kovačević će teško moći da igra za Srbiju. Nije pitanje želje i volje, nego tehničke prirode i papirologije. Da budem jasniji, radi se o datumu kada je Kovačević dobio i da li je dobio srpski pasoš. Ako zovete igrača, bez obzira što je Srbin i ima pravo po FIFA regulativama da igra, a ako nema pasoš od nekog datuma - nego ga dobije danas - onda ne može. Ono što su meni objašnjavali, to je problem. Ja nisam išao da proveravam da li ima ili nema, na njima je da reše i ako se to reše - debitovaće. Imao je sjajnu sezonu u Poljskoj, ali je procedura takva", kazao je Piksi. "Tu je sada i Boris Radunović iz Kaljarija, koji je jedan od najzaslužnijih što ih je odveo u Seriju A i ovo mu je nagrada za to što je uradio, pa da ga upoznam, ovo mu je nagrada. Svako ko pokaže napredak u igrama i biće rado viđen na spisku Srbije". Izvor: Profimedia

12 : 46 Ja u Saudijskoj Arabiji? "Saudijska Arabija? Pored nekih ponuda koje sam imao, u startu sam bio vrlo kategoričan i rekao da ne želim da pregovaram i razgovaram jer sam pod ugovorom sa FSS. Kroz svoju karijeru to znam i te kako da poštujem, pa ne dolazi u obzir nešto da radim iza leđa FSS za nešto što će verovatno doći. To je neminovno. Neki dan sam gledao het-trik Mitrovića protiv Al Itihada, onaj prvi gol se graniči sa fudbalskim umećem... U mom stilu? Tu je negde. Sama atmosfera, publika, teren, negde to moramo da gledamo s poštovanjem iako to nije liga na nivou ovih najboljih u Evropi, ali su na dobrom putu da napreduju, jesu. Vrlo interesantno tržište, ogroman novac, a vidim da tamo daju igrači daju maksimum. Drago mi je što u takvom šampionatu imamo dvojicu", rekao je selektor Stojković. "Da li je to dobro za reprezentaciju Srbije? Jedna stvar mora da bude jasna, u svakom slučaju kada izađete na teren morate da trčite, da se borite i da opravdate očekivanja za šta ste plaćeni. Pošto se radi o ozbiljnim momcima, ne verujem da će da propuste šansu i igraju sa manjim intenzitetom. Samo će se dokazivati više i više". "Ne bih da se mešam u to, drago mi je što su otišli. Da sam i ja igrač, isto bih išao tim putem, ali šteta ne igram više". Izvor: MN PRESS

12 : 42 Da li će neko biti umesto Đuričića? "Pošto je to zadnja loža, nemoguće je da se razmišlja da bude spreman. Ne nameravam da popunjavam spisak, imamo dovoljan broj igrača da izađemo na teren", rekao je Piksi. Izvor: MN PRESS

12 : 40 Danas je radni dan za fudbalere! "Najvažnije je da danas svi dođu, imaćemo trening oporavka, pa ćemo večeras da imamo analizu šta smo uradili i šta treba da uradimo, posle čega ćemo imati i jednu prezentaciju po pitanju igre Mađarske i to je u opisu posla da im damo dovoljno informacija, ali nikako previše. Ja ne volim da davim s takvim stvarima", naglasio je Piksi. Izvor: MONDO/Uroš Arsić

12 : 37 Igrači iz Superlige u reprezentaciji? "Tu je samo Stefan, nije niko drugi i to ne može da se promeni. Ko god prati domaći fudbal, ovo će biti bogata trpeza za njih, pošto imamo reprezentaciju, klubove... Vidimo da Crvena zvezda sa dosta ulaganja igra Ligu šampiona, pa Čukarički i TSC takođe igraju grupnu fazu. Na Marakani ćemo imati poslastice, gledaćemo velike klubove, tako da želim da ova jesen bude uspešna za srpski fudbal i za reprezentaciju i klubove. Verujem da svi ljubitelji fudbala mogu da budu ponosni na to što su videli. Svim klubovima želim puno sreće i uspeha u Evropi. Verujem da i oni isto misle kada je reprezentacija u pitanju", rekao je Piksi. "Pre desetak dana me je pitao neko za Mitrovića, a prošle godine nisam video da tako igra, a ja kažem - zašto niste videli? Niste videli jer nije igrao. Kaže kako nije igrao, pa morate da objasnite da sistem koji je Zvezda igrala nije bilo mesta, a da sada sa novim trenerom i promenom ima mesta. On je igrač koji je od početka priprema i u prvenstvu pokazao veliki napredak i mislim da će biti još bolji i ovo mu je nagrada što je pozvan, kod mene je već debitovao i to nije slučajnost. Ima još igrača koji su interesantni, a Stefan je sa pravom na spisku Srbije. Poseduje brzinu i još neke stvari koje se meni sviđaju, a zovem ih samo jer imaju moja fudbalska ubeđenja, nikakvo klubaštvo, molbe...", objasnio je selektor. "Mitrović nije ni igrao prošle sezone za Zvezdu, to su dve različite stvari, ne može da bude 12. igrač pored svih igrača. A u ovom sistemu ima mesta kod Bahara. Sada neki drugi igrači trpe zbog toga i to je vrlo prosto i zato sam to i objasnio da ga nije bilo, igrao je na mahove". "Sviđa mi se i Lučić kako igra, a debitovao je u Americi za reprezentaciju, neću da prejudiciram, ali to je to, to su ti mladi igrači. Očekujemo i tog Kabića, ali bojim se da neće imati minutažu, ali da ne ulazim ja u to je za Crvenu zvezdu. Očigledno je da je potencijal, ali Bože moj, pratićemo i gledaćemo i donosićemo odluke. U svakom slučaju je to to, na skeneru su nam još neki naši mladi igrači iz inostranstva i videćemo da im se pruži šansa, naravno zavisi od njih da će im to pripasti. Drago mi je što sam obavio razgovor sa Ratkovim i tek će pokazati šta ima, on je tek dete sa 19 godina, ali vidi se zrelost u razgovoru i čini mi se opet da imamo biser u narednom periodu". "Ako ste primetili, ako niste, nema veze, ali ja činim sve dobro za srpski fudbal da naša budućnost bude svetla da i onaj ko dođe na moje mesto, da ima "hrane na toj trpezi". Neću da napravimo grešku neku da se kajemo u budućnosti i čini mi se da radim dobre stvari za srpski fudbal kao da ću biti 100 godina selektor. I ko dođe na moje mesto će imati dobar materijal da kroji odelo". Izvor: MN PRESS

12 : 28 Fudbal je divan kad ga igraju majstori! "Imate onda da igrate za oko, a da rezultat ne bude dobar. A šta je to bolje, uvek ćete naći one što će reći pobedili smo, ali nismo igrali lepo. Ili obrnuto. Naravno, najvažnija je tabela, ali ja hoću da budemo dominantni i da se sami pitamo za sve. Ali ako kažu da je rezultat jedino važan, pa hajde igraćemo i tako, nije problem. Ja sam neko ko voli dobar fudbal i znam da može da bude najlepša igra na svetu, ali samo u jednom slučaju kad ga igraju majstori. Kad igraju dunsteri, onda je to katastrofa i gubite vreme", istakao je Piksi. "To je citat iz filma? Nisam znao, mogao sam i da režiram sa Bjelom... Imamo pred sobom dve utakmice i idemo na potpunu mobilizaciju pred Mađare i to je to".

12 : 24 Neće biti kao sa Bugarskom! "Raduje me što u ovom prozoru dolaze igrači u takmičarskoj formi, potrebni za zvanične utakmice. Bio sam zabrinut za meč sa Bugarskom jer je to bio jedan termin... Za sve je isti, ali sam znao u kakvom su tada stanju (jun, prim. aut.). I još sa nama nisu bili Vlahović i Mitrović. Naravno, nismo bili na nekom nivou, ali statistika kaže - sve je na našoj strani, a mi se izvukli u poslednjoj sekundi. Krajnji rezultat je bio mnogo drugačiji, tako da kakvi smo bili - dobro smo prošli. To sam pošteno rekao i nerešeno je dobro za nas u tom susretu... Upravo to junsko takmičenje pokazalo je u svim utakmicama u Evropi da je to uticalo negativno na neke selekcije, pa je bilo iznenađujućih rezultata gde su favoriti gubili", kazao je Piksi dodavši da je igračima bilo jako teško da povrate formu za te utakmice posle kraja klupske sezone.

12 : 21 Da li se menja sistem igre? "Ne bih da pričam o taktičkim zamislima i sistemu, pošto će se to preneti, a ne bih ni da govorim neke neistine pa da bude nešto drugo. To je između mene i igrača. Da li će biti promena? Pretpostavljam da hoće, što se tiče tima", rekao je Piksi potvrđujući da misli na defanzivne stvari. "A šta mislite, šta bismo radili? Nećemo samo šutirati na gol, nego da ispravimo neke stvari i dovedemo ih. Gde sam najviše nezadovoljan? Znate kako, ne mogu individualno da govorim i nekoga okrivljujem, ali insistira se da bude bolje i biće nekih promena i mi tražimo najbolje rešenja. Morate da shvatite jednu stvar da ne treba kritikovati samo odbranu, da bi tim bio ozbiljan mora da se igra u oba pravca. Kada se primi gol, najlakše je reći da je golman kriv... Desilo se nešto pre toga da bi dovelo do te egzekucije. Nadamo se da ćemo naći rešenje", objasnio je selektor. "Igrati presing i tražiti da se 90 minuta bude na protivničkoj polovini, to je vrlo opasno. Morate da znate kada se to radi, ali i kada se kolektivno brani. Tako da, nadam se da ćemo pronaći rešenje".

12 : 16 Kako bez Lukića i Grujića? "Nisam srećan kada je neko povređen, ali mislim da ćemo nadomestiti nedostatak Lukića i Grujića da pronađemo rešenje, tako da imam poverenje u igrače koje sam pozvao i koje igraju na toj poziciji. Verujem da će taj nedostatak da se popuni onako kako i očekujem", kazao je Piksi. Izvor: Arena Sport/Screenshot

12 : 15 O reprezentaciji Mađarske! "U fudbalu je važno da se koncentrišete na izazov ispred vas, ne možete da razmišljate o onome što treba da dođe, ono gde se priča unapred i gde se upisuju bodovi unapred, to je navijačka stvar. Ipak, mi nosimo odgovornost za ovaj posao i sve što nas zanima u ovom momentu je Mađarska, pošto ćemo o Litvaniji razmišljati kada se odsvira kraj meča sa Mađarima 7. septembra. To je sad fokus i potpuna mobilizacija", istakao je Piksi. "Mađari imaju sjajnog trenera Marka Rosija, preporodio ih je, a mi ih veoma poštujemo. Imaju nekoliko pojedinaca vrhunske klase da ne pominjem Soboslaja koji je igrač svetskog ranga. Ovo je verovatno derbi naše grupe i to prihvatam. Mi ćemo se pripremiti najbolje moguće za taj susret".

12 : 12 O kazni! "Svaka kazna je problem, žao mi je jer nam dolazi težak protivnik, ali biće deca do 14 godina. Nije lepo kad ste kažnjeni, ali ne možemo previše da utičemo na takve odluke. Trudimo se da dajemo dobar primer, mi iz FSS, dajemo sve da budemo korektni i pokažemo fer-plej, ali na neke stvari je teško uticati", naglasio je Piksi.

12 : 10 Može li bolje? "Možemo da budemo zadovoljni bodovnim saldom i pozicijom koju imamo. Moglo je biti bolje, ali i gore. Da može bolje, verujem da može u svakom slučaju. Drago mi je što ćemo sada imati neke važne igrače za naš stil igre i da zbog toga budemo još bolji. Pozicija je dobra, želimo da nastavimo dalje, a nas zanima pozicija broj jedan ili dva - da bismo se kvalifikovali na Evropsko prvenstvo i učinićemo sve da dođe do toga. Verujemo u svoje snage i kvalitet", rekao je tokom obraćanja selektor Stojković. Izvor: Arena Sport/Screenshot

12 : 07 Sergej i Mitar mi napravili problem! "imali smo zanimljiv prelazni rok ovog leta i veoma sam ponosan i srećan kada vidim da igrači napreduju u karijerama, nalaze bolje klubove, to me čini zadovoljnim i videli smo neverovatnu ekspanziju na tržištu Saudijske Arabije gde ulažu mnogo novca u fudbal. Prelaze tamo igrači, treneri... Tamo su otišli Sergej i Mitrović, meni su napravili mali problem, a to je da pored svih utakmica koje pratim - moram da pratim i Saudijsku Arabiju, ali bar je tu televizija", našalio se u svom stilu Piksi. "Golman Petrović je otišao u Čelsi, pa Babić u gigant Spartak, pa je Jović otišao u Milan, Terzića i Ratkova koji su u Salcburgu, pa Đuričića i Mladenovića u Panatinaikosu, Eraković u Zenitu, Račića u Sasuolu, Tadića koji je glavni igrač Fenerbahčea, imali smo i Samardžića sa Interom, ali to je bila stativa... Siguran sam da će već u sledećoj godini promeniti klub. Mnogo toga zanimljivog se desilo u ovom prelaznom roku, dosta igrača je menjalo klubove, što je podatak za ponos i smatram da su to koraci unapred u njihovim karijerama".

12 : 04 Selektor o izostancima igrača! "Radi tačnosti informacija, da ne bude spekulacija... Lazović ima povredu zadnje lože, Lukić povredu aduktora, Mašoviću je slomljen nos, Terzić ima povredu aduktora, Ratkov povredu mišića, Gaćinović povreda trbušnog zida, Grujić ima povredu gluteusa, Đuričić je jutros imao pregled, magnetnu rezonancu i pre desetak minuta sam dobio informaciju da ima povredu zadnje lože. I on će 99 odsto biti van stroja", rekao je Piksi.

11 : 59 Stigao je selektor Piksi! Obratiće se i govoriti o najaktuelnijim temama koje se tiču fudbalske reprezentacije Srbije.

11 : 49 Ko je otpao sa spiska? Kako se navodi na zvaničnom sajtu Fudbalskog saveza Srbije, povređeni su Darko Lazović, Saša Lukić, Petar Ratkov, Aleksa Terzić, Erhan Mašović i Mijat Gaćinović, pa ih zbog toga nema na okupljanju nacionalnog tima za mečeve u septembru, protiv Mađarske i Litvanije. Izvor: MN PRESS

11 : 48 Ko je na spisku Srbije? GOLMANI : Vanja Milinković-Savić (Torino), Predrag Rajković (Majorka), Đorđe Petrović (Čelsi) i Boris Radunović (Kaljari).

: Vanja Milinković-Savić (Torino), Predrag Rajković (Majorka), Đorđe Petrović (Čelsi) i Boris Radunović (Kaljari). ODBRANA : Nikola Milenković (Fjorentina), Strahinja Eraković (Zenit), Nemanja Gudelj (Sevilja), Miloš Veljković (Verder Bremen), Strahinja Pavlović (Salcburg) i Srđan Babić (Spartak Moskva).

: Nikola Milenković (Fjorentina), Strahinja Eraković (Zenit), Nemanja Gudelj (Sevilja), Miloš Veljković (Verder Bremen), Strahinja Pavlović (Salcburg) i Srđan Babić (Spartak Moskva). VEZNI RED : Nemanja Radonjić (Torino), Andrija Živković (PAOK), Uroš Račić (Sasuolo), Nemanja Maksimović (Hetafe), Ivan Ilić (Torino), Marko Grujić (Porto), Filip Kostić (Juventus), Filip Mladenović (Panatinaikos), Stefan Mitrović (Crvena zvezda), Dušan Tadić (Fenerbahče), Lazar Samardžić (Udineze), Sergej Milinković-Savić (Al Hilal) i Filip Đuričić (Panatinaikos).

: Nemanja Radonjić (Torino), Andrija Živković (PAOK), Uroš Račić (Sasuolo), Nemanja Maksimović (Hetafe), Ivan Ilić (Torino), Marko Grujić (Porto), Filip Kostić (Juventus), Filip Mladenović (Panatinaikos), Stefan Mitrović (Crvena zvezda), Dušan Tadić (Fenerbahče), Lazar Samardžić (Udineze), Sergej Milinković-Savić (Al Hilal) i Filip Đuričić (Panatinaikos). NAPAD: Luka Jović (Milan), Aleksandar Mitrović (Al Hilal) i Dušan Vlahović (Juventus).