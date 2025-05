Tudor se javno izvinio igračima jer je uveo Dušana Vlahovića: Nije dobar izbor za njih, ali jeste za tim

Igor Tudor se izvinjavao igračima jer je uveo Dušana Vlahovića u igru.

Juventus i Lacio su na "Olimpiku" odigrali 1:1 (0:0), a Dušan Vlahović je završio meč na terenu. On je u 86. minutu ušao i zaigrao umjesto mladog veziste iz Crne Gore Vasilija Adžića. Vrlo je čudna bila ta izmjena mnogima zato što je Adžić ušao samo deset minuta ranije kada je zamijenio Randala Kolo Muanija.

Nije samo Adžić morao napolje. već je i Fransiska Konsejsaoa koji je ušao na pokuvremenu umjesto Nika Gonzalesa u tom istom 86. minutu zamijenio italijaski reprezentativni defanzivac Federiko Gati. Objasnio je začuđenim novinarima te izmjene poslije utakmice novi trener Juventusa.

"Izvadio sam dvojicu igrača koji su ušli u igru, izvinio sam im se u svlačionici, ali morao sam to da uradim iz mnogo razloga. Nije bio dobar izbor za njih, ali je bio koristan za tim. Neobično, ali bih to ponovno učinio. Sada idemo dalje. Ovo je jak tim u cjelini, ima vrijednost i iduće sezone s nekim pojačanjima može biti na vrlo visokom nivou", rekao je Igor Tudor.

"Nevjerovatno da se to desi"

Juventus je poslije gola Randala Kolo Muanija na samom startu drugog poluvremena izgledao kao tim koji će doći do tri boda, Ipak poremetio ih je direktan crveni karton Pjera Kalulua, o čemu je govorio i hrvatski stručnjak nakon meča. Stao je nekadašnji štoper Juventusa u odbranu svog igrača.

"Dobra utakmica, šteta kako je završila i što nismo osvojili tri boda. U svakom slučaju, uzećemo ovaj bod, idemo dalje, ali momci su apsolutno dali sve od sebe. Čestitao sam im u svlačionici. To je velika šteta, a u ovakvom trenutku sezone to je nevjerovatno. Nema se tu puno toga za reći, prihvatamo crveni karton. Dečku je žao, ali on je jako dobar dečko", rekao je on.